Polaris تشوق لسيارة رينجر الكهربائية بالكامل

من المفترض أن تكون السيارة الرياضية الأولى العاملة بالطاقة الكهربائية المنبثقة من التعاون الجديد بين Polaris و Zero Motorcycles عبارة عن مركبة رينجر Ranger العاملة بالبطارية.

ولم تقدم الشركات أي تفاصيل حول المدى أو البطارية أو السعر، لكنها قالت: إنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج مركبة التضاريس الأرضية الجديدة في شهر ديسمبر 2021.

وتعد رينجر هي العلامة التجارية الأولى مبيعًا في تشكيلة Polaris لسيارات الدفع الرباعي، وقال متحدث رسمي: إن المزيد من التفاصيل قادمة، لكن الهدف هو بناء Ranger أفضل بعزم دوران أكبر، والمزيد من القوة، والسحب، والإمكانيات اللازمة.

ووقعت Polaris و Zero Motorcycles العام الماضي اتفاقية مدتها 10 سنوات لإنتاج مجموعة من المركبات الكهربائية، بما في ذلك المركبات الصالحة لجميع التضاريس وعربات الثلوج.

وتأمل كلتا الشركتين في الاستفادة مما تعتقدان أنه كان سوقًا مهملاً بالنسبة للكهرباء، مثل: مركبات الطرق الوعرة وعربات الثلوج، مع الأمل في صنع نسخة كهربائية من كل نوع من المركبات في تشكيلة Polaris بحلول عام 2025.

وقال (مايك سبيتزن) Mike Speetzen، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Polaris، في بيان: مع تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية، فإننا نستثمر في الكهرباء من أجل تلبية احتياجات العملاء الحاليين بالإضافة إلى جذب راكبي السيارات الرياضية القوية في المستقبل.

وأضاف: رينجر الكهربائية الجديدة كليًا هي أحدث جهودنا التي تهدف إلى قيادة الصناعة إلى الأمام في مجال السيارات الرياضية الكهربائية.

وعلى عكس المركبات الصالحة لجميع التضاريس، التي تسمى أيضًا الدراجة الرباعية، يتم استخدام مركبات التضاريس الأرضية للعمل أكثر من الترفيه.

وتُستخدم المركبات الكبيرة والقوية بشكل شائع لسحب المعدات والإمدادات في المواقع التي تجعل استخدام الشاحنة غير عملي أو مستحيل.

وتتراوح أسعار رينجرز العاملة بالوقود من Polaris بشكل عام ما بين 20000 دولار و 22000 دولار، وهي مركبة شهيرة بالنسبة لعمال الزراعة والصيادين وغيرهم من عشاق الهواء الطلق.

ويتم تصميم وتطوير سيارة رينجر الكهربائية بواسطة Polaris و Zero Motorcycles في منشأة في وايومنغ بولاية مينيسوتا، على أن يتم التصنيع في منشأة Polaris في هنتسفيل بولاية ألاباما.

ومن المتوقع أن يتم طرح السيارات الأولى في أوائل العام المقبل.





