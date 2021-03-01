يوتيوب تطرح YouTube Short في الولايات المتحدة

طرحت منصة يوتيوب ميزة YouTube Short من خلال المرحلة التجريبية للمستهلكين في الولايات المتحدة، وذلك بعد الإعلان عن الميزة في العام الماضي.

وتعد YouTube Short بمثابة مقاطع الفيديو العمودية التي يصل طولها إلى 60 ثانية، وبالإضافة إلى العرض عبر قناتك، قد يجد المشاهدون مقطع الفيديو القصير الخاص بك ضمن الصفحة الرئيسية للميزة ويستفيدون من تجربة المشاهدة العمودية المصممة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وتم الإعلان للمرة الأولى عن نية الشركة طرح هذا الإصدار التجريبي في الولايات المتحدة في شهر مارس، وذلك وفقًا لكبير مسؤولي المنتج (نيل موهان) Neal Mohan.

وتم طرح الميزة للمرة الأولى في الهند، التي تحظر تيك توك، قبل عدة أشهر عندما تم الإعلان عنها للمرة الأولى في شهر سبتمبر 2020، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتلقى مشغل فيديوهات YouTube Short ما يصل إلى 3.5 مليارات مشاهدة كل يوم.

وليس من المستغرب أن تسارع جوجل إلى طرحها في أسواق أخرى أيضًا، ومن المتوقع أن تتجاوز تيك توك المليار مستخدم نشط شهريًا في عام 2021.

وعلاوة على ذلك، يوجد جزء كبير من قاعدة مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، وتتطلع جوجل إلى جذبهم باستخدام هذه الميزة.

وبينما كان من المتوقع في البداية طرح الإصدار التجريبي من YouTube Short في الولايات المتحدة في شهر مارس، يبدو أننا ربما حصلنا عليه قبل ذلك بقليل، حيث إنه متاح حاليًا.

ويمكن أن يعني الإصدار المبكر أن إمكانية الطرح العالمي أصبحت قريبة، وذلك بالرغم من أن جوجل ليست غريبة على الميزات الحصرية للمنطقة، لذلك قد نضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً.

ولم تقدم جوجل حتى الآن جدولًا زمنيًا حول موعد طرح الميزة للجميع، حيث من الواضح أن الإصدار التجريبي لن يتم طرحه إلا لعدد قليل من الأشخاص المختارين، لكن من المحتمل أن يتم ذلك عاجلاً وليس آجلاً.

وتسببت منصة تيك توك بحدوث طفرة في مجال التواصل الاجتماعي، وتمكنت من الترويج لمفهوم مقاطع الفيديو القصيرة، وجعلت هذا المفهوم عالميًا عبر تطبيقها لنظام أندرويد الذي يمتلك أكثر من مليار عملية تثبيت.

وبالرغم من أن شركات، مثل فيسبوك، قد قدمت بدائلها الخاصة، مثل Instagram Reels، إلا أن تيك توك لا تزال قادرة على الاحتفاظ بمكانتها، وذلك بالرغم من التوترات مع الشركات الأخرى وحتى الحظر المفروض عليها في البلدان مثل الهند ومحاولات الحظر من دول مثل الولايات المتحدة.





