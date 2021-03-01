ارتفاع بيتكوين بعد إعلان منغوليا الداخلية الحرب على التعدين

حظرت منغوليا الداخلية، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال الصين، تعدين العملات المشفرة.

وأعلنت منغوليا الداخلية عزمها على إغلاق جميع هذه المشاريع بحلول شهر أبريل، مما أثار مخاوف من أن يتخذ الاقتصاد رقم 2 في العالم المزيد من الخطوات هذا العام للقضاء على هذه الممارسة المتعطشة للطاقة.

كما حظرت المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي المنطقة المفضلة لدى الصناعة بسبب الطاقة الرخيصة، مشاريع العملات الرقمية الجديدة، وفقًا لمسودة خطة نُشرت عبر موقع لجنة التنمية والإصلاح في منغوليا الداخلية في 25 فبراير.

ويهدف هذا التحرك إلى تقييد النمو في استهلاك الطاقة إلى نحو 1.9 في المئة في عام 2021.

وأثار هذا الإعلان مخاوف الصناعة التي مرت بحملة صينية استمرت لسنوات لتقليصها وسط مخاوف من فقاعات المضاربة والاحتيال وإهدار الطاقة.

وتم إصدار مسودة السياسة بعد أسابيع من قيام اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح – أكبر مخطط اقتصادي في الصين – بانتقاد منغوليا الداخلية لكونها المقاطعة الوحيدة التي فشلت في السيطرة على استهلاك الطاقة في عام 2019.

وتهدف المنطقة الآن إلى خفض الانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة هذا العام والسيطرة على النمو المتزايد لاستهلاك الطاقة بنحو 5 ملايين طن من الفحم القياسي، وفقًا لمسودة الخطة.

ووسعت عملة بيتكوين مكاسبها اليوم الاثنين وسط تقارير عن هذه الخطوة، حيث ارتفعت بنسبة 5.1 في المئة إلى 47559 دولار.

وحدد المسؤولون الصينيون للمرة الأولى مقترحات في عام 2018 لتثبيط عملية التعدين للعملات الرقمية، التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة.

وتشتهر منغوليا الداخلية، التي تتجمع فيها مناجم الفحم الكبيرة، بالطاقة الرخيصة، وقد اجتذبت استثمارات من عدد كبير من القطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل: الألمنيوم وصهر السبائك الحديدية، على مدى العقود الماضية.

واستحوذت المنطقة على 8 في المئة من قوة حوسبة تعدين بيتكوين العالمية، وفقًا لمؤشر استهلاك بيتكوين للكهرباء الذي جمعته جامعة كامبريدج.

وتمتلك الصين بشكل عام أكثر من 65 في المئة من إجمالي الشبكة عبر مزيجها من الكهرباء الرخيصة ومصانع تصنيع الرقاقات المحلية والعمالة الرخيصة.

وتعيد الحملة المحلية إحياء المخاوف القديمة، حيث ألغت بكين منذ عام 2017 عروض العملات الأولية، وفرضت قيودًا على تداول العملات الافتراضية داخل حدودها، مما أجبر العديد من المنصات إلى الخروج منها.

وكانت البلاد في يوم من الأيام موطنًا لنحو 90 في المئة من التداولات، ولها نصيب الأسد من التعدين، لكن اللاعبين الرئيسيين، مثل Bitmain Technologies، هربوا إلى الخارج منذ ذلك الحين.





