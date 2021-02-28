Wireless Go II .. ميكروفون جديد لصناع المحتوى

أصدرت شركة Rode تكملة لنظام الميكروفون المحمول الصادر قبل عامين، بحيث يسمى النموذج الجديد Wireless Go II.

ويأتي الميكروفون الجديد مع عدد كبير من التحسينات، ويهدف إلى توفير طريقة سهلة لصناع المحتوى من أجل تسجيل الصوت من شخصين في وقت واحد.

ومثل سابقه، فإن Wireless Go II عبارة عن ميكروفون لاسلكي مصمم لصناع المحتوى الذين يريدون معدات بميزانية محدودة.

وتأتي المجموعة الآن مع جهازي إرسال وجهاز استقبال واحد، مما يتيح للميكروفون المحمول التسجيل الثنائي القناة من مصدرين، ونطاقًا لاسلكيًا ممتدًا لنقل أكثر استقرارًا، وقدرات تسجيل داخلية كبديل آمن.

وتحتوي أجهزة الإرسال على ميكروفونات مدمجة متعدد الاتجاهات أو مدخل TRS بقياس 3.5 ميليمتر لتوصيل ميكروفون منفصل.

ويمكنك توصيل مستقبل Wireless GO II عبر USB أو Lightning، لذلك لم تعد مقيدًا بالتسجيل باستخدام منفذ بقياس 3.5 ميليمتر.

ويمكن لجهاز الاستقبال التسجيل بوضع الاستيريو وإخراج الصوت عبر منفذ USB-C إلى هاتف أو حاسب، أو عبر TRS التناظري بقياس 3.5 ميليمتر إلى مسجل منفصل أو إدخال الكاميرا.

وتحتوي أجهزة الإرسال الجديدة على تخزين داخلي حتى تتمكن من التسجيل مباشرة عليها أو استخدامها لعمل نسخة احتياطية عبر الجهاز.

وتدعي Rode أن هناك مساحة كافية لمدة 24 ساعة كاملة من الصوت دون الحاجة إلى بطاقة SD، وذلك بالرغم من أن البطاريات تستمر لمدة تصل إلى سبع ساعات فقط.

ويمكنك الاحتفاظ بالتسجيل المتعدد المسارات منفصلاً لما بعد الإنتاج في مكان ما مرتبطًا بحزمة بطارية.

وتتضمن التحسينات على جانب البرنامج خيار التسجيل بنمط الستيريو أو الأحادي، والتحكم الثلاثي المراحل وقناة أمان تسجل نسخة احتياطية داخليًا.

ويوفر النموذج الجديد نطاقًا لاسلكيًا ممتدًا يصل إلى 200 متر، ومع هذه الميزات المضافة، يجب أن يساعد Wireless Go II من Rode في تخفيف الضغط الناتج عن مشكلات الصوت التي يعاني منها مشغل الصوت العادي.

كما يساعد الميكروفون في التأكد من التقاط المصادر المتعددة، وتجنب أي تداخل من البيئات التي لا يمكن التحكم فيها، والحصول على نسخة احتياطية لأي بيانات صوتية ضائعة.

ويتم الوصول إلى معظم هذه الميزات عبر تطبيق جديد يسمى Rode Central، ويتاح ميكروفون Wireless Go II من Rode الآن مقابل 299 دولار.





