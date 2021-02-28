5 من أفضل متصفحات الويب لحماية خصوصيتك

عادةً تقوم معظم متصفحات الويب بالسماح لأدوات التتبع – افتراضيًا – للوصول إلى موقعك الجغرافي وذلك من أجل استهدافك بالإعلانات أو جمع أكبر كمية من البيانات لبيعها للشركات الإعلانية، وبما أن متصفح الويب هو بوابتك الأولى إلى الإنترنت فقد ترغب في اختيار متصفح يقوم بمنع عمليات التتبع تلقائيًا أو الأقل لديه ميزات تخصيص قوية حتى تتمكن من تفعيلها للحفاظ على خصوصية تصفحك لمواقع الويب.

1- متصفح Brave:

يعتبر متصفح (Brave) من أفضل متصفحات الويب التي تتميز بمسوى أمان عالي وتتيح لك حماية خصوصيتك، حيث يتيح لك تقييد أدوات التتبع وحظر الإعلانات بشكل كُلي وشامل، وذلك عن طريق حظر برامج التتبع وملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية التي تراقب نشاطك أثناء التصفح تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك تمنع الإعدادات الافتراضية للمتصفح البريد غير الهام، مثل: رسائل التصيد الاحتيالي، وبحسب القائمون على تطوير المتصفح فإنه أسرع بثلاث مرات من متصفح جوجل كروم بشكل عام ويحمل المواقع الرئيسية بما يصل إلى ستة أضعاف أسرع من منافسيه.

الجدير بالذكر أن سياسة الحظر الصارمة التي يُطبقها متصفح Brave بطبيعة الحال لها تأثيرات سلبية بالغة على مواقع الإنترنت، حيث لا وجود للإعلانات التي تساعد أصحاب المواقع في كسب المال، ولكن عوضًا عن ذلك ابتكر مطورو المتصفح أسلوبًا ذكيًا لتعويضهم، حيث يمكنك الاشتراك تفعيل ميزة (Brave Rewards) للسماح للإعلانات بالظهور في المواقع التي تزورها كثيرًا، حيث ستظهر لك الإعلانات التي تحترم الخصوصية لدعم المحتوى الذي تراه.

متصفح Brave متوفر مجانًا لأنظمة التشغيل: ويندوز، وماك أوإس، وأندرويد، وأي أوإس.

2- متصفح فايرفوكس:

يعتبر متصفح (فايرفوكس) Firefox من أسرع متصفحات الويب التي يمكنك استخدامها، بالإضافة إلى ذلك يحافظ على خصوصيتك بشكل كبير، حيث يقوم بجمع القليل جدًا من البيانات بحسب ما يذكر مطوروه ولكن ليس بغرض بيعها بل لتحسين تجربة الاستخدام.



وعندما يتعلق الأمر بالتخصيص فهذا ما يجعل المتصفح مميزًا للغاية، فبالإضافة إلى حظر أدوات التتبع بشكل افتراضي، يمكنك تعيين مستوى الحماية الذي تريده، مثل: الصارم أو القياسي أو تخصيصه بحسب رغبتك.

بالإضافة إلى ذلك يتح لك المتصفح العديد من الأدوات للحفاظ على خصوصيتك، مثل: أداة مدمجة لإدارة كلمات المرور، وإشعارات عند اختراق مواقع الويب التي سجلت فيها، ووضع التصفح المتخفي، والملء التلقائي للنماذج.

متصف فايرفوكس متوفر مجانًا لأنظمة التشغيل: ويندوز وماك أوإس، وأندرويد، وآي أوإس.

3- متصفح TOR:

إذا كنت تركز على الأمان المتشدد عند تصفح مواقع الويب، فمن المحتمل أنك تستخدم بالفعل شبكة افتراضية خاصة (VPN)، ومع ذلك إذا كنت تريد المزيد من الخصوصية والأمان فيمكنك استخدام متصفح (تور) TOR.

حيث يقوم المتصفح بإدارة اتصالك بمواقع الويب عبر خوادم متعددة في جميع أنحاء العالم قبل أن تصل إلى وجهتك، وتُشفر بياناتك بين كل خادم والآخر، مما يضيف المزيد من طبقات الحماية المتشددة، ومع أن المتصفح غالبًا ما يُستخدم في أنشطة غير قانونية عبر الإنترنت، ولكن المتصفح نفسه قانوني تمامًا ومتاح للجميع.

يمكنك تنزيل متصفح Tor مجانًا لأنظمة التشغيل: ويندوز وماك أوإس وأندرويد عبر هذا الرابط.

4- متصفح سفاري:

عادةً يستخدم العديد من الأشخاص المتصفح المدمج الذي يأتي مع أنظمة التشغيل الموجودة في حواسيبهم، لذا إذا كنت تستخدم حاسوب ماك من آبل، فيمكنك استخدام متصفح (سفاري) Safari المدمج في نظام التشغيل ماك أوإس.

حيث يقوم المتصفح بحظر التتبع عبر المواقع، بالإضافة إلى حظر مواقع الويب الضارة والبرامج الضارة التي تُحقن في الروابط وعمليات التصيد الاحتيالي، وحظر النوافذ المنبثقة تلقائيًا، كما تتيح لك أداة إدارة كلمات المرور المدمجة (Keychain) معرفة كون الموقع الذي تقم بالتسجيل فيه لديه خرق بيانات أم لا مع تقديم اقتراحات لتغيير كلمة المرور الخاص بك في الموقع.

5- متصفح مايكروسوفت إيدج:

يوفر متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge الحماية من أجهزة التتبع ويمنع مزودي الإعلانات من مراقبة نشاطك ومعرفة المزيد عنك، كما يمكنك اختيار مستوى تقييد التتبع الذي تفضله من الخيارات الثلاثة: صارم وقياسي أو تخصيصه بحسب رغبتك.

كما يتيح لك المتصفح معرفة أدوات التتبع التي قام بحظرها في موقع معين من خلال الضغط على رمز القفل في يسار شريط عنوان URL، بالإضافة إلى ذلك؛ تقوم أداة مراقبة كلمة المرور المدمجة بتنبيهك إذا قمت بزيارة موقع ويب أُخترق لأخذ حذرك في المتابعة أو التوقف.

يمكنك تنزيل متصفح Microsoft Edge مجانًا لأنظمة التشغيل: ويندوز وماك أوإس وأندرويد وآي أوإس عبر هذا الرابط.





