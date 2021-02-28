4 طرق ربما لا تعرفها للاستفادة من أداة Spotlight في حاسوب ماك

تعتبر أداة البحث (Spotlight) هي الأداة الأكثر أهمية في حاسوب ماك، حيث يمكنك استخدامها لتنفيذ العديد من المهام، مثل: البحث عن التطبيقات والمستندات والملفات الأخرى بسرعة في ماك، أو الحصول على أحدث الأخبار ونتائج الأحداث الرياضية وأحوال الطقس باستخدام المساعد الصوتي سيري، كما يمكنك استخدامها في إجراء العمليات الحسابية وتحويل العملات بسرعة.

لذلك سنقدم لك اليوم بعض الطرق التي تساعدك على لتحقيق أقصى استفادة أداة البحث Spotlight في حاسوب ماك:

1- إجراء عمليات البحث الأساسية:

بمجرد استدعاء أداة البحث (Spotlight) وذلك من خلال الضغط على زري (Command+شريط المسافة) في لوحة المفاتيح، أو الضغط على رموز العدسة المكبرة في أقصى الجهة اليمنى من شريط القوائم، يمكنك البدء في كتابة اسم الملف مباشرة للبحث عنه، ومع ذلك إذا ظهرت لك الكثير من نتائج البحث فلا يزال بإمكانك تقييد البحث من خلال إضافة تاريخ أو رقم معين قد بتسمية الملف به سابقًا.

2- استخدام أداة البحث Spotlight كأداة مرجعية:

غالبًا تُستخدم أداة البحث (Spotlight) للبحث عن الملفات الموجودة في حاسوبك ماك، ومع ذلك، ربما يكون الاستخدام الثاني الأكثر شيوعًا للأداة هو البحث في الويب، حيث يمكنك استخدامها للبحث عبر الإنترنت، وكل ما عليك هو كتابة الكلمة أو العبارة التي تبحث عنها، مثل: اسم فريق رياضي وستقوم الأداة بسحب المعلومات من الويب حول هذا الفريق وعرضها لك.

3- إجراء العمليات الحسابية:

يمكنك استخدام أداة البحث (Spotlight) للعثور على نتائج العمليات الحسابية أو تحويلات العملات، على سبيل المثال: يمكنك كتابة سؤال رياضي أو رمز عملة متبوعًا بالرقم ثم الانتظار قليلًا، لعرض نتيجة للمسألة الرياضية التي تبحث عنها.

وإذا كنت تبحث عن تحويل عملة فسيتم عرض النتائج بحسب مكانك موقعك الجغرافي، على سبيل المثال: إذا كنت تريد تحويل 100 يورو وكنت في الولايات المتحدة، فسوف يظهر لك ما يعادله بالدولار الأمريكي، وإذا كنت في المملكة المتحدة فستظهر لك القيمة بالجنيه الإسترليني وهكذا.

4- إجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو:

يمكنك أيضًا استخدام أداة البحث (Spotlight) لإظهار عنوان البريد الإلكتروني للأشخاص الموجودين في جهات الاتصال الخاصة بك، أو الاتصال بهم عبر خدمة (FaceTime)، كل ما عليك فعله هو كتابة اسم الشخص الذي تريد الاتصال به في خانة البحث، وسيظهر لك مباشرة إذا كان موجودًا ضمن جهات الاتصال الخاص بك.

ولعرض المزيد من التفاصيل عنه، حدد اسم الشخص الذي تريده، ثم اضغط على أيقونة العودة وستعرض لك الأداة شاشة بها جميع تفاصيل الاتصال الخاص به، مثل: عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وما إذا كان لديك لقاء مجدول معه عبر التقويم، وللاتصال الهاتفي اضغط على زر الاتصال، أو يمكنك الضغط على أيقونة (FaceTime) لإجراء مكالمة فيديو.





