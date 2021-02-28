هواوي تريد تصنيع سيارات كهربائية في وقت لاحق من هذا العام

أفادت وكالة رويترز أن شركة هواوي الصينية تخطط لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة وقد تطلق بعض النماذج هذا العام، حيث تستكشف أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، التي تضررت من العقوبات الأمريكية، تحولًا إستراتيجيًا.

وتجري الشركة محادثات مع شركة Changan Automobile المملوكة للدولة وشركات تصنيع سيارات أخرى لاستخدام مصانع السيارات في تصنيع سياراتها الكهربائية.

كما تجري هواوي أيضًا مناقشات مع BluePark New Energy Technology التابعة لمجموعة BAIC Group المدعومة من بكين لتصنيع مركباتها الكهربائية.

وتنذر الخطة بتحول كبير محتمل في اتجاه هواوي بعد ما يقرب من عامين من العقوبات الأمريكية التي منعت وصولها إلى سلاسل التوريد الرئيسية، مما أجبرها على بيع جزء من أعمال الهواتف الذكية الخاصة بها للحفاظ على بقاء العلامة التجارية.

ونفى متحدث باسم هواوي أن الشركة تخطط لتصميم سيارات كهربائية أو إنتاج سيارات تحمل علامة هواوي.

وقال المتحدث: هواوي ليست شركة مصنعة للسيارات، ومع ذلك، نهدف من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أن نكون مزودًا رقميًا موجهًا للسيارة ومزود مكونات مضافة جديدة، مما يتيح لمصنعي السيارات بناء سيارات أفضل.

وقالت وكالة رويترز: إن هواوي بدأت بتصميم السيارات الكهربائية داخليًا والتواصل مع الموردين بهدف إطلاق المشروع رسميًا في وقت مبكر من هذا العام.

ويتحول تركيز (ريتشارد يو) Richard Yu، رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في هواوي الذي قاد الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، إلى المركبات الكهربائية، التي تستهدف شريحة كبيرة من السوق.

وتعمل شركات التكنولوجيا الصينية على تكثيف تركيزها على السيارات الكهربائية في أكبر سوق في العالم لمثل هذه المركبات، حيث تروج بكين بشدة للمركبات الأكثر مراعاة للبيئة كوسيلة للحد من تلوث الهواء المزمن.

ومن المتوقع أن تشكل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية ذات البطاريات والمركبات الهجينة العاملة بالكهرباء والمركبات العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية، نحو 20 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات السنوية في الصين بحلول عام 2025.

وتشير توقعات الصناعة إلى أن مبيعات الصين من سيارات الطاقة الجديدة بلغت 1.8 مليون وحدة هذا العام، ارتفاعًا من نحو 1.3 مليون في عام 2020.

وتشهد خطط هواوي الطموحة لتصنيع سياراتها الخاصة انضمامها إلى مجموعة من شركات التكنولوجيا الآسيوية التي أصدرت إعلانات مماثلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك بايدو وفوكسكون.

وكانت القيود الأمريكية الجديدة والمعقدة ضد شركة هواوي بشان أشباه الموصلات تخنقها ببطء، لذا فمن المنطقي أن تركز الشركة على الصناعات الأقل كثافة في استخدام الرقاقات من أجل الحفاظ على العمليات.

وتعمل هواوي منذ سنوات على تطوير مجموعة كبيرة من التقنيات للمركبات الكهربائية، بما في ذلك أنظمة البرامج داخل السيارة وأجهزة الاستشعار للسيارات وأجهزة اتصالات 5G.

كما أقامت الشركة شراكات مع شركات صناعة السيارات، مثل: دايملر وجنرال موتورز، لتطوير تقنيات السيارات الذكية بشكل مشترك.

وسرعت هواوي توظيف المهندسين للتقنيات المتعلقة بالسيارات منذ عام 2018، وحصلت على أربع براءات اختراع على الأقل تتعلق بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك طرق الشحن بين السيارات الكهربائية وفحص صحة البطارية.

وتجدر الإشارة إلى أن دخول هواوي في سوق السيارات الكهربائية منفصل حاليًا عن شركة المركبات الذكية المشتركة التي أسستها بالاشتراك مع Changan Automobile و CATL لصناعة البطاريات الكهربائية في شهر نوفمبر.





