سامسونج تطور حاسبًا محمولًا بمعالج Exynos

تخطط شركة سامسونج لإصدار جهاز حاسب محمول جديد يعمل بنظام ويندوز 10، الذي يحتوي على نظام Exynos الخاص بها مع شريحة رسومات Radeon المدمجة من AMD.

ووفقًا لتقارير ZDNet Korea، يمكن إطلاق الحاسب المحمول القائم على معمارية ARM في وقت لاحق من هذا العام.

ويُظهر كل من MacBook Pro المزود بمعالج M1 و MacBook Air مع M1 أن أجهزة الحاسب المحمولة بمعمارية ARM جاهزة للاستخدام في أوقات الذروة، لكننا لم نشهد بعد ما يعادل ويندوز مع الأداء التنافسي.

وقد تتطلع سامسونج إلى تغيير ذلك عن طريق نسخ إستراتيجية آبل لبناء معالج داخلي مع القليل من المساعدة من AMD على جانب الرسومات.

وبدأت شراكة سامسونج و AMD فعليًا في عام 2019، وذلك بهدف واضح يتمثل في جلب تقنية رسومات AMD Radeon إلى هواتف سامسونج الذكية.

ومن السهل أن نرى كيف يمكن أن يأتي جهاز حاسب محمول مزود برسومات Radeon من تلك الشراكة.

ولطالما كانت رقاقات Exynos العمود الفقري لهواتف سامسونج والأجهزة اللوحية، بما في ذلك Samsung Galaxy S21.

وذكر التقرير نظامًا جديدًا تمامًا للحاسب المحمول يسمى Exynos 2200.

ولم يتم تضمين أي مواصفات أخرى، وذلك بالرغم من أن سامسونج تبني أيضًا شاشة الحاسب المحمول والذاكرة والبطارية والتخزين نفسه.

ويعني هذا أنه يمكن أن يحتوي على شاشات الحاسب المحمول Samsung OLED التي أطلقتها في شهر يناير.

ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا الحاسب المحمول لن يكون دخول سامسونج الأول في مجال أجهزة الحاسب المحمولة بمعمارية ARM العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10، حيث أطلقت في العام الماضي Galaxy Book S.

ومع ذلك، فقد استخدم حاسب Galaxy Book S معالج Snapdragon 8cx من كوالكوم بدلاً من تقنية معالج سامسونج الخاصة.

ويمكن أن يساعد التصميم الأكثر تفصيلاً في سد فجوة الأداء بين أجهزة الحاسب المحمولة الحالية بمعمارية ARM العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10 وأجهزة ماك بوك بمعالج M1.

وفي حال كان هذا الحاسب المحمول قيد التطوير كما يشير التقرير، فمن المتوقع أن تعلن سامسونج عنه في النصف الثاني من عام 2021، في وقت ما بعد إصدار Galaxy Note التالي، الذي يقال: إن سامسونج لا تزال تعمل عليه بالرغم من الشائعات السابقة عن زواله.





