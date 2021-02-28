5 من أبرز التطبيقات التي يمكنك استخدامها عند عدم توفر الإنترنت

أصبح توافر الاتصال بالإنترنت في أجهزتنا – سواء كانت الهواتف أو الحواسيب أو الأجهزة المنزلية – شيئًا ضروريًا هذه الأيام وذلك لاستخدام التطبيقات والخدمات المختلفة، ولكن هناك الكثير من الأوقات والأماكن التي قد تجد نفسك فيها غير قادر على الحصول على اتصال بالإنترنت، مثل: المناطق النائية أثناء السفر، أو داخل أنفاق المترو، بالإضافة إلى إمكانية فقدان اتصال الإنترنت حتى إذا كنت في المنزل لأسباب خارجة عن إرادتك، لكن عدم الاتصال بالإنترنت لا يعني أن هاتفك الذكي أصبح غير صالح للاستخدام.

ففي هذه الأيام، تأتي الكثير من التطبيقات مع دعم مدمج يتيح لك استخدامها في وضع عدم الاتصال، حتى تتمكن من مواصلة العمل والمشاهدة والاستماع والتخطيط حتى عودة اتصال الإنترنت مرة أخرى، وفي هذا المقال سنقدم لك أشهر التطبيقات التي تستخدمها خلال اليوم والتي يمكنك استخدامها حتى في حالة عدم وجود اتصال الإنترنت.

1- تطبيق Google Maps:

يعتبر تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps من أفضل تطبيقات التنقل التي يمكنك استخدامها، فبالإضافة إلى الميزات الكثيرة التي يقدمها التطبيق، تبرز ميزة تنزيل الخرائط واستخدامها في وضع عدم الاتصال، وهي ميزة ستكون مفيدة للغاية إذا كنت تخطط للذهاب إلى منطقة تعرف أن شبكة الإنترنت فيها ضعيفة أو غير متاحة.

حيث يتيح لك التطبيق اختيار أقسام محدودة من الخريطة وحفظها في هاتفك لاستخدامها في وضع عدم الاتصال، وهذا سيكون مفيدًا للغاية إذا كنت تبحث فقط عن توجيهات محددة للانتقال إلى نقطة معينة، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الخرائط التي تنزلها في هاتفك لاستخدامها في وضع عدم الاتصال قد تشغل مساحة كبيرة في هاتفك، لذا بعد الوصول إلى وجهتك يمكنك حذفها مباشرة.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Netflix:

تتيح لك خطة الاشتراك الأساسية في تطبيق بث الفيديو (نتفليكس) Netflix والتي تُكلف 9 دولارات في الشهر، ميزة تنزيل المحتوى في هاتفك لمشاهدته لاحقًا في وضع عدم الاتصال، حيث قام التطبيق بطرح هذه الميزة حديثًا لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

الميزة الجديدة تُسمى (Download For You) حيث تتيح لك تنزيل الأفلام التي قد تكون مهتمًا بها تلقائيًا في هاتفك الذكي بناءً على تفضيلاتك وسجل المشاهدة، حتى تتمكن من مشاهدتها لاحقًا في وضع عدم الاتصال، وبعد مشاهدة العرض في هاتفك يمكنك حذفها لتحرير مساحة تخزينية لتنزيل محتوى آخر وهكذا.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

3- تطبيق Google Docs:

بالنسبة لشركة تركز بشدة على توفير التطبيقات لاستخدامها عبر الإنترنت، قامت جوجل بعمل جيد جدًا في إضافة الدعم لمنتجاتها لاستخدامها في وضع عدم الاتصال، ويتضمن ذلك تطبيق (مستندات جوجل) Google Docs الذي يمكنك استخدامه عند عدم توافر الإنترنت.

فبمجرد تفعيل خيار (عدم الاتصال) Offline Mode في المستند، سيتم تخزين أي تغييرات تجريها على المستند حاليًا في هاتفك ثم مزامنتها مرة أخرى إلى السحابة عند عودة الاتصال، وتتوفر الميزة نفسها في التطبيقات الأخرى، مثل: تطبيق جداول البيانات أو العروض التقديمية.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Tidal:

تدعم كل خدمات بث الموسيقى تقريبًا ميزة تنزيل الأغاني والألبومات للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال طالما كنت مشتركًا في إحدى الخطط المدفوعة، لكن تطبيق (Tidal) يتعامل بطريقة مختلفة قليلًا مع الألبومات أو الأغاني التي تنزلها في هاتفك.

حيث يتيح لك التطبيق تنزيل الموسيقى في هاتفك بتنسيقات عالية الدقة، كما يمكنك ضبط جودة الصوت للمسارات التي تريد تنزيلها في هاتفك، ومن ثم يمكنك الاستماع إلى الموسيقى في وضع عدم الاتصال بجودة فائقة الدقة، التي تصل إلى 9216 كيلوبت في الثانية أو 192 كيلوهرتز وهذا يعني أنك ستستمع إلى الموسيقى وكأنك موجود في استديو الإنتاج حيث تُسجل الموسيقى بالفعل.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- تطبيق Kiwix:

إذا كنت تبحث عن المعرفة بصورة عامة أثناء عدم توفر اتصال الإنترنت، فيمكنك تثبيت تطبيق (Kiwix) ويمكنك تصفح موسوعة (ويكبيديا) Wikipedia بأكملها في هاتفك في وضع عدم الاتصال مع استخدام جميع الوظائف، مثل: البحث والتنقل.

يمكنك تنزيل (ويكبيديا) بالكاملفي هاتفك بالطبع ولكن قد تستهلك المساحة التخزينية الداخلية في هاتفك بأكملها نظرًا إلى كبر حجمها، لذلك يمكنك اختيار أجزاء أصغر تركز على موضوعات تهتم بها وتنزيلها، مثل: الكيمياء أو كرة السلة أو تنزيل فقط المقالات التي صُنفت رسميًا على أنها الأفضل في الموسوعة.

كما استخدام تطبيقات Kiwix المخصصة Customs Apps التي تقدم لك حزمة محتوى محددة في تطبيق واحد سهل التثبيت. وهي متوفرة لأجهزة iOS و Android و Windows.



تطبيق Kiwix متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.





