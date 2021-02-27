نتفليكس تطلق ميزة جديدة للمشاهدة دون إنترنت.. إليك كيفية تفعيلها

طرحت خدمة (نتفليكس) Netflix ميزة جديدة لمستخدمي إصدار التطبيق في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تُسمى (Downloads For You) تقوم تلقائيًا بتنزيل العروض التلفازية أو الأفلام الموصي بها لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال بناءً على تفضيلاتك، وذلك من أجل تسهيل مشاهدة المزيد من الأفلام والبرامج التلفازية.



أولًا؛ ما هي ميزة Downloads For You، وكيف تعمل؟

تعتمد ميزة (Downloads For You) الجديدة بشكل أساسي على ميزة أخرى أطلقتها نتفليكس سابقًا تُسمى (التنزيلات الذكية) Smart Downloads التي تحذف العروض التلفازية التي تم تنزيلها والتي شاهدتها بالفعل ثم تقوم باكتشاف الحلقة التالية تلقائيًا.

ولكن ميزة (Download For You) تعمل بشكل مختلف قليلًا، من خلال تنزيل الأفلام التي قد تكون مهتمًا بها تلقائيًا في هاتفك الذكي بناءً على تفضيلاتك وسجل المشاهدة، حتى تتمكن من مشاهدتها لاحقًا في وضع عدم الاتصال، وبعد مشاهدة العرض في هاتفك يمكنك حذفها لتحرير مساحة تخزينية لتنزيل محتوى آخر وهكذا.

وتبدو هذه الميزة مفيدة لمشاهدة المحتوى في وضع عدم الاتصال عندما تكون متنقلًا وليس لديك اتصال بالإنترنت، أو إذا كنت في منطقة لا توجد بها تغطية خلوية أو نطاق ترددي قوي بما فيه الكفاية يتيح لك مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت.

ووفقًا لخدمة نتفليكس، فإن الميزة لن تقوم بتنزيل أي محتوى حتى تقوم بتفعيلها في الإعدادات، بالإضافة إلى ذلك فإن المستخدم لديه خيار اختيار مقدار مساحة التخزين التي سيشغلها المحتوى الذي يُنزل في هاتفه، والتي تتضمن ثلاثة خيارات، هي: 1 أو 3 أو 5 جيجابايت.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل الميزة في نتفليكس؟

افتح تطبيق (نتفليكس) Netflix في هاتفك.

اضغط على علامة التبويب (التنزيلات) Downloads.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (Download For You) إلى وضع التشغيل.

اختر مقدار المحتوى الذي تريد تنزيله في هاتفك.

اضغط على خيار (تفعيل) Turn On.

الآن، ستقوم الخدمة بتنزيل المحتوى بناءً على عادات المشاهدة وسجل البحث تلقائيًا في هاتفك.

ملاحظة: تنزيل المحتوي يتم فقط عند الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi، بالإضافة إلى ذلك كلما زادت المساحة التي تسمح بها، زادت التوصيات التي ستنزلها نتفليكس في هاتفك باستخدام الميزة.

الجدير بالذكر أن الميزة متوفرة الآن لمستخدمي تطبيق أندرويد، مع وعد الشركة بتقديم هذه الميزة لمستخدمي تطبيق هواتف (iOS) قريبًا.





