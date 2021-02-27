كيفية تحويل مستند وورد إلى عرض تقديمي عبر الويب؟

قامت شركة مايكروسوفت بطرح ميزة جديدة تُسمى (Transform) تتيح للمستخدمين تحويل المستندات النصية في وورد (Word) إلى عرض تقديمي (PowerPoint) مع إضافة سمة تصميمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جهودها لتطوير وإضافة المزيد من الميزات إلى برنامج معالج النصوص (وورد) Word لمستخدمي إصدار الويب.



ما هي الميزة في وورد وكيف تعمل؟

الميزة متوفرة حاليًا لمستخدمي برنامج (Office Insiders) وتعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لإنشاء عرض تقديمي مرئي للمحتوى النصي ثم إضافة ما تريده من الوسائط الأخرى بعد إنشاء العرض التقديمي، مثل: الصور والأيقونات ومقاطع الفيديو والسمات والخطوط.

ويمكن العثور على الميزة الجديدة في إصدار (وورد) للويب، من خلال الخطوات التالية:

قم بإنشاء مستند نصي جديد في إصدار الويب أو افتح أي مستند قم بإنشائه سابقًا.

اضغط على أيقونة (ملف) File في شريط القوائم بالأعلى.

اضغط على خيار (التحول إلى عرض بوربوينت) Transform to PowerPoint Presentation.

قم بتحديد سمة تصميم للعرض التقديمي، ثم اضغط على (إنشاء) Create.

سيتم تحويلك مباشرة إلى إصدار الويب من برنامج العرض التقديمي (PowerPoint) لمراجعة العرض الذي أنشأته.

قم بإضافة الوسائط الخاصة بك إلى العرض التقديمي، مثل: الصور وملفات الفيديو.

ملاحظة: ستُخزن الملفات التي تقوم بتحويلها في حسابك في خدمة (ون درايف) OneDrive تلقائيًا، كما توصي مايكروسوفت المستخدمين باختبار الميزة عن طريق فتح مستند (وورد) يتكون في الغالب من نص ثم عرض ما يقترحه الذكاء الاصطناعي لإنشاء عرض تقديمي مرئي بعد النقر على زر التحويل.

بالإضافة إلى ذلك، هذه الميزة متاحة الآن للنصوص التي تُنشئ في مستند (وورد) باللغة الإنجليزية فقط، ولا تدعم التحويل عبر إصدار متصفحات (إنترنت إكسبلورر) Internet Explorer أو متصفح (سفاري) Safari من آبل.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل منتظم لتطوير برنامج العروض التقديمية الخاصة بها عبر الويب، حيث قامت في عام 2019 بتحديث مجموعة ميزات برنامج (PowerPoint Designer) لتزويد المستخدمين باقتراحات لتمكينهم من إنشاء شرائح حول صورة، وتحسين قابلية قراءة النص، وإضافة أيقونات إلى العروض التقديمية.

كما تخطط أيضا لطرح ميزة جديدة في تطبيق معالجة النصوص (وورد) Word خلال الشهر القادم، وهي ميزة (التنبؤات النصية) Text Predictions التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لاقتراح الكلمات المناسبة لحظيًا أثناء الكتابة، وذلك من أجل تحسين الإنتاجية.





