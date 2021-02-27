فيسبوك تستجيب لتوصيات مجلس الرقابة المستقل

وافقت منصة فيسبوك على تعديل بعض سياساتها استجابة لتوصيات مجلس الرقابة الذي أصدر المجموعة الأولى من قرارات الإشراف على المحتوى الشهر الماضي، في سلسلة من الأحكام التي ألغت بعض الإجراءات الأصلية لفيسبوك.

وبالإضافة إلى تلك القرارات بشأن عدد قليل من الوظائف المحددة، قدم المجلس الرقابة أيضًا توصيات حول كيفية تغيير الشبكة الاجتماعية لسياساتها.

وقالت فيسبوك: إنها ملتزمة باتخاذ إجراء بشأن 11 توصية من مجلس الرقابة، بما في ذلك تحديثات سياسة العري في إنستاجرام.

لكن في مناطق أخرى، مثل اقتراح أن تنبه فيسبوك المستخدمين عندما تكون قرارات الإشراف نتيجة الأتمتة، فإن الشركة لم تلتزم بعد بإجراء تغييرات دائمة.

وليست هناك تعديلات كبيرة على السياسة من بين المجالات التي تقول فيها فيسبوك: إنها ملتزمة بالتغيير بقدر ما هي وعود بزيادة الشفافية حول قواعدها الحالية.

وعلى هذا الصعيد، أوضحت المنصة أنها تتجه إلى جعل القواعد المتعلقة بالمعلومات الخطأ الصحية أكثر وضوحًا.

وتخطط فيسبوك أيضًا لإطلاق مركز شفافية جديد للمستخدمين لشرح معايير المجتمع بشكل أفضل.

وقالت الشركة: إنها تشارك المزيد من المعلومات حول سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة، لكنها كانت تقيِّم جدوى توصية بأن تدرج الشركة المجموعات والأفراد الذين تشملهم القواعد.

ويسمح الآن بالعري المتعلق بالصحة، بعد أن استعادت فيسبوك منشورًا من مستخدم نشر صورًا لزيادة الوعي بسرطان الثدي.

وظهر استخدام فيسبوك لأدوات الأتمتة في اتخاذ قرارات الإشراف على المحتوى أيضًا في العديد من توصيات مجلس الرقابة.

وقال مجلس الرقابة: إن فيسبوك يجب أن تنبه المستخدمين عندما يكون التنفيذ نتيجة الأتمتة وليس المراجع البشري للمحتوى.

وتقول الشبكة الاجتماعية: إنها تختبر توصية مجلس الرقابة لإخبار الأشخاص عند إزالة المحتوى عن طريق التشغيل الآلي، لكنها لم تصل إلى حد الالتزام الدائم.

لكن المنطقة الوحيدة التي رفضت فيسبوك فيها تنفيذ أي تغييرات هي سياسة التضليل بشأن فيروس كورونا.

وقرر مجلس الرقابة أن فيسبوك يجب أن تعيد منشورًا لمستخدمين فرنسيين يدعي زوراً أن هيدروكسي الكلوروكين يمكن أن يعالج فيروس كورونا.

كما أوصى المجلس بأن تستخدم فيسبوك إجراءات أقل تدخلاً في التعامل مع المعلومات الخطأ حول الوباء عندما يتم تحديد احتمال حدوث ضرر جسدي لكنه ليس وشيكًا.

وقالت فيسبوك: إنها تجعل قواعد المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا أكثر وضوحًا للمستخدمين، إلا أنها لن تغير كيفية تطبيقها.

وكتبت فيسبوك: لن نتخذ أي إجراء آخر بشأن هذه التوصية لأننا نعتقد أننا نستخدم أقل الإجراءات تدخلاً بالنظر لاحتمال حدوث ضرر وشيك.

وأضافت: نستمر في الاعتماد على التشاور المكثف مع سلطات الصحة العامة الرائدة لإخبارنا بما من المحتمل أن يساهم في حدوث ضرر جسدي وشيك، ولن يتغير هذا النهج خلال جائحة عالمية.

وتقدم استجابة فيسبوك بعض الأفكار حول كيفية رؤية الشبكة الاجتماعية لمجلس الرقابة المستقل، الذي شبهته بالمحكمة العليا.

ومثل المحكمة، فمن المفترض أن تكون قراراته ملزمة، لكن فيسبوك لديها مساحة كبيرة للمناورة بشأن تبنيها لتغييرات السياسة الأوسع التي يوصي بها مجلس الرقابة.

ويشير تبني فيسبوك لبعض المقترحات، بينما وافقت على النظر في المقترحات الأخرى فقط، إلى أنها لا تزال مترددة في السماح لمجلس الرقابة بإحداث تأثيرات كبيرة جدًا على بنية سياسة فيسبوك الأوسع.





