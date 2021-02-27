فولكس فاجن تختبر القيادة الذاتية عبر ID Buzz

أعلنت شركة فولكس فاجن أنها تهدف إلى الحصول على القيادة الذاتية من المستوى 4 في الخدمة للاستخدام التجاري بحلول عام 2025 عبر شاحنة الميني فان الكهربائية القادمة ID Buzz.

وقال (كريستيان سينجر) Christian Senger، الرئيس التنفيذي للقيادة الذاتية في فولكس فاجن: نجري هذا العام، وللمرة الأولى، تجارب ميدانية في ألمانيا باستخدام نظام القيادة الذاتية الذي طورت Argo AI باستخدام نسخة من ID Buzz.

وتعد Argo AI بمثابة شركة ناشئة للقيادة الذاتية استثمرت فيها كل من فولكس فاجن وفورد.

وقالت فولكس فاجن: إن الاستخدام التجاري لمركبة ID Buzz سيكون مشابهًا لاستخدام Moia، وهي شركة تنقل تم إطلاقها في عام 2016 وهي جزء من مجموعة فولكس فاجن.

وتعمل خدمة Moia، التي لديها شاحنتها الكهربائية الخاصة بها، للنقل التشاركي في مدينتين ألمانيتين.

ومع الإعلان، أصدرت فولكس فاجن أيضًا رسم تخطيطي لمركبة اختبار القيادة الذاتية التي قد يراها الألمان عبر الطرق في أي لحظة.

ويمكن رؤية مستشعرات LIDAR على الزوايا، ويجب أن يتضمن البروز المثبت على السقف المزيد من التكنولوجيا لمساعدة الشاحنة على الشعور بمحيطها.

وتعني القيادة الذاتية من المستوى 4 أن شاحنة الميني فان الكهربائية ID Buzz ستكون قادرة على العمل دون تدخل بشري، لكن في مناطق جغرافية محددة فقط.

ولا يوجد في الوقت الحالي أي شركة مصنعة للسيارات تقدم هذا المستوى من الأتمتة، لكن هوندا قالت: إن جيلها القادم من سيارة السيدان Legend يحصل على المستوى 3 من التحكم الذاتي في اليابان.

وبدأت شركة Cruise – التابعة لشركة جنرال موتورز – اختبار المركبات الذاتية القيادة من المستوى الرابع في سان فرانسيسكو أواخر العام الماضي، ووسعت شركة Waymo في عام 2019 من توافر سياراتها الذاتية القيادة بالكامل لعدد أكبر من العملاء في فينيكس.

وأعلنت فولكس فاجن في أواخر عام 2019 أنها تعمل مع هيئة الاستثمار القطرية لجلب نظام النقل الكهربائي الذاتي القيادة إلى الدوحة بحلول عام 2022 لتكملة النقل العام في المدينة.

وتخطط الشركة لكشف النقاب عن شاحنة الميني فان الكهربائية ID Buzz في قطر بالتزامن مع فعاليات كأس العالم، على أن يتم استخدامها كخيار نقل عام، مع السير عبر طرق شبه ثابتة.





