شاومي تعلن عن هواتف Redmi K40 Pro

كشفت شركة شاومي النقاب عن هواتف Redmi K40 و +Redmi K40 Pro الجديدة، وتتشارك الهواتف بشاشة من نوع AMOLED التي تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز.

+Redmi K40 Pro:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز مع سطوع نموذجي بقدرة 900 شمعة ويصل في ذروته إلى 1300 شمعة.

وتغطى الشاشة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 مع نسبة التباين 5،000،000:1 وتدعم +HDR10 و MEMC.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888، الذي يتضمن نواة وحدة المعالجة المركزية Cortex-X1 السريعة، ومعالج الرسوميات Adreno 660 الأسرع بنسبة 35 في المئة من ذلك الموجود في Snapdragon 865.

وهناك 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5، إلى جانب 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.

ويتضمن الجهاز بطارية بسعة 4520 ميلي أمبير داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 33 واط، مع مستشعر بصمة جانبي.

وهناك كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بمستشعر سامسونج ISOCELL HM2 sensoe وكاميرا عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل بزاوية 119 درجة وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويمكن للكاميرا تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، ويمكن تصوير مقاطع الحركة البطيئة حتى 960 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل.

ويفتقر الهاتف إلى دعم معيار mmWave 5G، لكنه يدعم معيار Wi-Fi 6E، الذي يسمح للشبكات اللاسلكية بالوصول إلى سرعات تصل إلى 3.5 جيجابت في الثانية، كما أنه يدعم معيار Bluetooth 5.2.

وتشمل الميزات الأخرى على منفذ USB Type-C ومكبرات صوت ستيريو وشهادة Dolby Atmos وشهادة الصوت العالي الدقة مع واجهة المستخدم MIUI 12 المعتمدة على أندرويد 11، لكن لا يوجد منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

ويباع الهاتف بسعر 575 دولار.

Redmi K40 Pro:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز مع سطوع نموذجي بقدرة 900 شمعة ويصل في ذروته إلى 1300 شمعة.

وتغطى الشاشة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 مع نسبة التباين 5،000،000:1 وتدعم +HDR10 و MEMC.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888، الذي يتضمن نواة وحدة المعالجة المركزية Cortex-X1 السريعة، ومعالج الرسوميات Adreno 660 الأسرع بنسبة 35 في المئة من ذلك الموجود في Snapdragon 865.

وهناك 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5، إلى جانب 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.

ويتضمن الجهاز بطارية بسعة 4520 ميلي أمبير داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 33 واط، مع مستشعر بصمة جانبي.

وهناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل بزاوية 119 درجة وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويمكن للكاميرا تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، ويمكن تصوير مقاطع الحركة البطيئة حتى 960 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل.

ويفتقر الهاتف إلى دعم معيار mmWave 5G، لكنه يدعم معيار Wi-Fi 6E، الذي يسمح للشبكات اللاسلكية بالوصول إلى سرعات تصل إلى 3.5 جيجابت في الثانية، كما أنه يدعم معيار Bluetooth 5.2.

وتشمل الميزات الأخرى على منفذ USB Type-C ومكبرات صوت ستيريو وشهادة Dolby Atmos وشهادة الصوت العالي الدقة مع واجهة المستخدم MIUI 12 المعتمدة على أندرويد 11، لكن لا يوجد منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

ويبدأ Redmi K40 Pro من سعر 434 دولار لنسخة 6/128 جيجابايت و 465 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت و 511 دولار لنسخة 8/256 جيجابايت.





