PUBG: New State لعبة جديدة قادمة لأجهزة المحمولة

كشفت شركة Krafton عن PUBG: New State، أحدث ألعاب Battle Royale، التي تم تطويرها بواسطة شركة PUBG Studio المطورة للعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds.

ويتم إطلاق PUBG: New State كتجربة مجانية للعب عبر أجهزة أندرويد وآي أو إس في عام 2021.

ويمكن للاعبين الحصول على أحدث المعلومات عن اللعبة من خلال التسجيل الأولي اليوم عبر متجر جوجل بلاي، مع وصول الطلبات الأولية إلى متجر آبل في تاريخ لاحق.

وقال (مينكيو بارك) MinKyu Park، المنتج التنفيذي للعبة PUBG: New State: بالنظر إلى دعم المعجبين والنجاح الهائل للألعاب السابقة، من دواعي التواضع أن تكون قادرًا على بناء وتقديم اللعبة التالية في الامتياز الذي أحدث ثورة في نوع Battle Royale في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: نريد أن نبني على هذا الإرث من خلال إنشاء تجربة تدفع حدود الألعاب المحمولة، وقد كانت مشاهدة فريقنا وهو يجتمع معًا لتطوير منتج عالمي تجربة رائعة ونحن على ثقة من أنها ستكون حديث الجماهير عند إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وتم تحسين PUBG: New State للعب عبر الأجهزة المحمولة، وتوفر تجربة Battle Royale الكاملة مباشرة في أيدي اللاعبين.

ومن خلال الاستفادة من لعبة إطلاق النار الأفضل في فئتها ومن حيث اعتمادها، التي أصبحت شائعة من خلال لعبة PUBG الأصلية، يمكن للاعبين توقع التجربة القتالية نفسها التي يسهل تعلمها، لكن يصعب إتقانها.

وبفضل تقنيات الإضاءة والرسومات العالمية الأكثر حداثة، تتميز اللعبة برسومات تزيد من حدود ألعاب الهاتف المحمول بحيث يمكن للاعبين الانغماس في تجربة ساحات القتال الواقعية والمكثفة، لكن الأهم من ذلك أنها مستقرة وسلسة.

وبالإضافة إلى الاستمتاع بالتجربة الأصلية، تضيف PUBG: New State العديد من الميزات الجديدة تمامًا التي تطور هذا النوع.

وهناك ميزة تخصيص الأسلحة الجديدة في اللعبة، بحيث يمكن للاعبين صنع أسلحة مختلفة بأنفسهم من خلال الحصول على مجموعات التخصيص.

وتعمل هذه المجموعات على تحويل الأسلحة بطرق مختلفة، مثل تحسينات الأداء واختيار وضع إطلاق النار وملحقات قاذفة القنابل اليدوية.

ويمكن للاعبين أيضًا الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الميزات الجديدة الأخرى، بما في ذلك القوائم القتالية والطائرات المسيرة والدرع الباليستي المستقبلي، من بين أشياء أخرى.

كما يمكن للاعبين السير على الطريق واستكشاف عوالم مفتوحة ضخمة مع مجموعة متنوعة من المركبات الجديدة.

وتدور أحداث اللعبة في عام 2051، وينزل اللاعبون إلى ساحة معركة جديدة تمامًا تسمى TROI، حيث تتاح لهم الفرصة لاكتشاف كيفية تطور الكون.

ويمكن للاعبين استكشاف بيئة فريدة تتميز بأشياء قابلة للتفاعل، مما يساعدهم على ابتكار طرق وإستراتيجيات جديدة للسيطرة على المنافسة.

وباعت PUBG أكثر من 70 مليون نسخة، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق.

ومنذ إطلاقها في عام 2017، استمرت PUBG في حصد العديد من الجوائز، بما في ذلك 7 أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية والعديد من جوائز لعبة العام.

