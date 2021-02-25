Mindful Method .. برنامج للصحة العقلية من فيتبيت

أطلقت شركة فيتبيت برنامجًا صحيًا حصريًا للمشتركين المميزين Fitbit Premium يسمى Mindful Method.

وتعتبر ساعات فيتبيت الذكية وأجهزة التتبع رائعة للياقتك البدنية، لكن الشركة تركز على صحتك بشكل عام.

وبالإضافة إلى اللياقة البدنية، يمكن أن يساعدك تطبيق فيتبيت في التغلب على التوتر، ويساعدك برنامج Mindful Method الجديد في ذلك للمشتركين المميزين.

وتم إنشاء البرنامج من أخصائي الطب البديل (ديباك تشوبرا) Deepak Chopra، وهو يعتمد على تركيز الشركة على إدارة الإجهاد الذي بدأ مع ساعات Sense.

ويشمل برنامج Mindful Method أكثر من 30 جلسة صوت وفيديو حول موضوعات، مثل: اليقظة والنوم وإدارة الإجهاد والعافية والاتصال بين العقل والجسم، كما تقول فيتبيت.

ويتم تدريس البرنامج بواسطة (ديباك تشوبرا) Deepak Chopra، وهو مؤلف مشهور وخبير في العافية، ومن المقرر إطلاق المزيد من الجلسات من تشوبرا خلال الأشهر المقبلة.

وفي عرض صحفي للبرنامج الجديد، قاد تشوبرا الحضور من خلال عينة من التأمل من Mindful Method.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تمييز نفسه من خلال عرض المزيد من فلسفة تشوبرا للعافية جنبًا إلى جنب مع البيانات المقدمة من ساعات فيتبيت وخدمة Premium.

وتقول شركة فيتبيت: إن Premium يضم بالفعل أكثر من 100 مقطع صوتي لليقظة الذهنية، لكن إضافة مسارات جديدة من اسم معروف يمكن أن يحدث فرقًا لمالك فيتبيت الذي لم يقرر دفع 9.99 دولارات شهريًا مقابل Premium حتى الآن.

ويعتمد برنامج Mindful Method أيضًا على إستراتيجية فيتبيت المتمثلة في عدم جمع وعرض مجموعة متنوعة من البيانات فحسب، بل جعلها قابلة للتنفيذ، وهو ما لخصه تشوبرا في عرضه على أنه الانتقال من الارتجاع البيولوجي إلى التنظيم الحيوي.

ويعمل مستشعر النشاط الكهربائي للجلد EDA ضمن جهاز Fitbit Sense على توفير رؤية دقيقة بشكل عام للوقت الذي تتعرض فيه للتوتر، معروضًا في نقاط إدارة الإجهاد لتطبيق فيتبيت.

وتعتبر التأملات الحالية في Premium بمثابة طريقة جيدة لمعرفة كيف يمكن أن تتغير هذه النتيجة مع بعض التحكم في التنفس واليقظة، لكن الآن قد يوفر برنامج Mindful Method طريقة أكثر شمولاً لمعرفة سبب شعورك بالتوتر وماذا تفعل حيال ذلك.

يشار إلى أن الجلسات العشر الأولى من Mindful Method مع (ديباك تشوبرا) Deepak Chopra متاحة الآن لمشتركي Premium في تطبيق فيتبيت.





