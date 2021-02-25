كيفية حذف سجل المشاهدة في نتفليكس بسهولة

في بعض الأحيان يعتبر حذف سجل المشاهدة في حسابك في خدمة (نتفليكس) Netflix أمرًا ضروريًا، خاصةً إذا كنت تشارك حسابك مع أفراد العائلة أو الأصدقاء، فقد لا ترغب في أن يعرفوا الأفلام والبرامج التلفازية التي تشاهدها لأي سبب من الأسباب.

إليك كيفية حذف سجل المشاهدة في خدمة نتفليكس بسهولة:

ملاحظة: سنوضح لك كيفية حذف سجل المشاهدة في نتفليكس في إصدار تطبيق أندرويد، ولكن مع ذلك فإن العملية متشابهة في إصدار سطح المكتب، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل تطبيق نتفليكس في هاتفك.

حدد حسابك، أو الحساب الذي تريد حذف سجل المشاهدة الخاص به.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الحساب) Account.

اضغط على علامة التبويب (المزيد) More في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

انتقل للأسفل، ثم اضغط على خيار (نشاط المشاهدة) Viewing activity.

ستظهر لك نافذة تعرض لك جميع الأفلام والبرامج التلفازية التي شاهدتها حتى الآن.

لحذف سجل المشاهدة لديك خياران، هما: حذف سجل المشاهدة بالكامل دفعة واحدة أو حذف الأفلام والبرامج التلفازية واحدًا تلو الآخر.

لحذف السجل دفعة واحدة، انتقل للأسفل، ثم اضغط على خيار (إخفاء الكل) Hide all، ثم اضغط على خيار (نعم، إخفاء كل نشاط المشاهدة الخاص بي) Yes, hide all my viewing activity في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

لحذف العناوين بشكل فردي، ما عليك سوى الضغط على الرمز الدائري بجوار الفيلم أو العرض التلفازي.

الجدير بالذكر أن عملية حذف سجل المشاهدة في إصدار سطح المكتب هي نفسها تقريبًا، كل ما عليك فعله هو تمرير الماوس على صور حسابك الشخصي الموجود في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة، ثم الضغط على خيار (الحساب) Account، بعد ذلك ما عليك سوى اتباع الخطوات السابقة بدءً من الخطوة الثالثة.

ملاحظة: قد يستغرق حذف سجل المشاهدة الخاصة بك ما يصل إلى 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك لا يمكنك حذف سجل المشاهدة من الحسابات الشخصية الخاصة بالأطفال، حيث يعتبر هذا القيد طريقة من الشركة حتى تتمكن من التحقق مما يشاهده أطفالك من محتوى في الخدمة.





