فوكسكون تبني سيارة كهربائية جديدة لشركة Fisker

وافقت شركة فوكسكون المصنعة لأجهزة آيفون على بناء سيارات كهربائية لصالح شركة Fisker، وهي شركة ناشئة للسيارات الكهربائية تحمل اسم مصمم السيارات (هنريك فيسكر) Henrik Fisker.

وتقول الشركتان: إن فوكسكون تبني السيارة الثانية لشركة Fisker، التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ومن المقرر طرحها في أواخر عام 2023.

وقالت Fisker لصحيفة وول ستريت جورنال: إن الشركات تفكر في بناء السيارة في الولايات المتحدة وهناك فرصة جيدة لحدوث ذلك عبر مصنع فوكسكون في ويسكونسن.

وتدعي الشركات أنها قادرة على إنتاج 250.000 مركبة أو أكثر سنويًا، ومن المتوقع توقيع شراكة رسمية في وقت لاحق من هذا العام.

وليس من المقرر أن تبدأ شركة Fisker إنتاج سيارتها الأولى، Ocean، حتى نهاية عام 2022، ولديها 12000 حجز لسيارة الدفع الرباعي Ocean حتى الآن.

ويتم بناء هذه السيارة بواسطة مورد السيارات Magna، الذي لديه برنامجه الخاص للسيارة الكهربائية ويجمع سيارة الدفع الرباعي الكهربائية I-Pace لشركة Jaguar Land Rover.

وخططت Fisker في الأصل للدخول في شراكة مع شركة فولكس فاجن لبناء سيارة الدفع الرباعي Ocean والمركبات اللاحقة.

وتم بناء النموذج الأولي لسيارة الدفع الرباعي Ocean عبر منصة المركبات الكهربائية لشركة فولكس فاجن بواسطة شركة تصميم تابعة لشركة صناعة السيارات الألمانية، لكن هذه المفاوضات توقفت في النهاية.

وتنضم Fisker إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تعمل معها فوكسكون في مجال السيارات الكهربائية بعد إعلان التكتل التايواني العام الماضي دخوله الصناعة.

وأعلنت شركة فوكسكون هذا العام أنها تصنع سيارات مع Geely، أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين، وكذلك مع شركة Byton الصينية الناشئة المتعثرة.

وقالت Geely: إنها قد تستفيد من شراكتها مع فوكسكون للمساعدة في بناء سيارات من أجل شركة Faraday Future.

وأعلنت فوكسكون في شهر يناير 2020 أنها تخطط لصنع سيارات كهربائية مع Fiat Chrysler، التي اندمجت منذ ذلك الحين مع مجموعة PSA الفرنسية لتصبح شركة تصنيع سيارات جديدة تسمى Stellantis.

وارتفع الاهتمام بالسيارات الكهربائية في العام الماضي في أعقاب ارتفاع قيمة تيسلا، وتم طرح عدد من الشركات الناشئة، من بينها Fisker، للاكتتاب العام وجمعت بشكل جماعي مليارات الدولارات.

واجتذبت الطفرة الشركات الكبيرة من الصناعات الأخرى أيضًا، مثل فوكسكون، كما أعلنت شركة البحث الصينية العملاقة Baidu أنها تعمل مع Geely لصنع مركبات كهربائية.

وشكلت Alibaba مشروعًا مشتركًا مع SAIC، وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات في الصين، لتطوير السيارات الكهربائية.

وتعمل شركة Didi Chuxing العملاقة لخدمات النقل التشاركي مع شركة صناعة السيارات الصينية الكبرى BYD لصنع مركبات كهربائية.





