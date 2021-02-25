جوجل تكافح لإصلاح لعبة Stadia بعد تسريح مطورها

بعد أسابيع من الاستغناء عن مطوري اللعبة، أصلحت شركة جوجل خطأ فادحًا في لعبة Journey to the Savage Planet عبر منصة Stadia.

وكانت اللعبة غير قابلة للعب بالنسبة للبعض عبر منصة البث، حيث كانت تتجمد في القائمة الرئيسية.

ووصلت اللعبة إلى Stadia في الأول من شهر فبراير كهدية مجانية لمشتركي Stadia Pro، وهو اليوم نفسه الذي أغلقت فيه جوجل استوديوهات Stadia وتم نقل الموظفين إما في أجزاء أخرى من جوجل أو تسريحهم.

وأطلق أحد مستخدمي منصة ريديت تنبيهًا بشأن المشكلة في اليوم التالي لإعلان جوجل أنها تغلق استوديوهات تطوير ألعاب ستاديا الداخلية وتنهي إنتاج الألعاب.

واشترت جوجل في عام 2019 Typhoon Studios، وهي الشركة المطور للعبة Journey to the Savage Planet، من أجل دعم الفريق.

وقال دعم ستاديا: إن شركة 505 Games الناشرة ستتعامل مع المشكلة، وجلبت 505 Games لعبة Journey to the Savage Planet إلى منصات أخرى، وذلك بالرغم من أن جوجل نشرتها عبر Stadia.

ووفقًا لشركة 505 Games، فإنها لا تستطيع معالجة المشكلة بالنظر إلى أن جوجل تمتلك جميع التعليمات البرمجية للعبة والبيانات الخاصة بإصدار ستاديا.

وكانت لعبة Journey to the Savage Planet واحدة من أولى الألعاب التي أطلقتها استديوهات التطوير الداخلية SG&E، وأصبحت الآن اللعبة الأخيرة.

ولا تزال الاستوديوهات التي تضم SG&E تعمل في الوقت الحالي، وذلك بالرغم من أنها في طور الانتقال إلى أدوار جديدة خلال الأشهر المقبلة.

واعتذر مدير مجتمع ستاديا بشأن هذه المسألة، وقال: إن جوجل تعمل بنشاط مع شركائها لتحديد الإصلاح.

ومنذ ذلك الحين، حل فريق Stadia المشكلة، وقال: المشكلة انحلت الآن، ونشكر الجميع على سعة الصدر، ويرجى إخبارنا إذا استمرت المشكلة من جانبك.

وتوقف الآن التطوير في جميع مشاريع Stadia الداخلية، بينما قالت عملاقة البحث: إنها تقدم تقنية البث للناشرين.

وكان هذا الحادث هو أحدث مثال على الاضطرابات في ستاديا، إذ إلى جانب إغلاق استوديوهات تطوير الألعاب، تواجه الخدمة دعوى قضائية جماعية بسبب مزاعم بأن الألعاب لا تعمل بدقة 4K الحقيقية عبر المنصة كما وعدت.





