إتش بي تشتري HyperX لصناعة ملحقات الألعاب

ولم تقم شركة إتش بي بعملية استحواذ تركز على الألعاب منذ Voodoo، لكن من الواضح أنها جاهزة للتوسع عبر إعلانها أنها استحوذت على شركة HyperX لصناعة ملحقات الألعاب مقابل 425 مليون دولار.

وتتوقع الشركة أن يتم إغلاق الصفقة في وقت ما في الربع الثاني من عام 2021، وتمنح عملية الشراء إتش بي موطئ قدم رئيسي في سوق ملحقات الألعاب.

وتؤدي هذه الصفقة إلى شراء إتش بي للعلامة التجارية HyperX من شركة Kingston، المالك الحالي، لكن إتش بي تلاحظ في تدوينة بشأن الإعلان أن Kingston تحتفظ بمنتجات DRAM و flash و SSD لهواة الألعاب.

وخطت إتش بي خطوات كبيرة لدخول مجال ملحقات الألعاب على مدى السنوات العديدة الماضية تحت العلامة التجارية Omen، لكنها لم تكتسب الكثير من الجاذبية مقارنة بالمنافسين، مثل: Corsair و Logitech و Razer.

وقالت إتش بي: إن تطبيق Ngenuity المصاحب المستخدم لبعض ملحقات HyperX يستمر في الوجود، ولن يتم إدخاله في برنامج Omen Control Center المستخدم في هذا الوقت.

وتعد HyperX واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في هذا السوق، مع ملحقات الألعاب، بما في ذلك مجموعة سماعات الرأس السحابية، التي تعد من بين أفضل سماعات الألعاب مبيعًا في الوقت الحالي.

وبغض النظر عن سماعات الألعاب، تحتوي مجموعة HyperX على مجموعة متنوعة من ملحقات الألعاب من لوحات مفاتيح الألعاب إلى الميكروفونات.

وأعلنت HyperX في الآونة الأخيرة عن أول لوحة مفاتيح ألعاب ميكانيكية بنسبة 60 في المئة.

وقال (إنريكي لوريس) Enrique Lores، رئيس إتش بي ومديرها التنفيذي، في بيان: نرى فرصًا كبيرة في سوق الأجهزة الطرفية الكبيرة المتنامية، وتؤدي إضافة HyperX إلى محفظتنا إلى دفع مصادر جديدة للابتكار والنمو لأعمالنا.

ويأتي الشراء وسط اندماج في عالم ألعاب الحاسب الشخصي، حيث قامت شركة Corsair باقتناص الشركات التي تتراوح من شركة بناء الأنظمة Origin PC إلى شركة لوحات الألعاب Scuf.

ومن الواضح أن إتش بي تربح أكثر إذا اشتريت سماعة رأس جنبًا إلى جنب مع حاسب محمول من فئة Omen، كما أنها تحافظ على مسافة بينها وبين المنافسين الذين يركزون على الألعاب، مثل Corsair.

ويمكن أن تمنح الصفقة إتش بي أيضًا ميزة على الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب الشخصية، مثل: دل ولينوفو، التي تمتلك قائمة ملحقات ألعاب محدودة.





