Square تشتري بيتكوين بقيمة 170 مليون دولار

قامت شركة Square للتو باستثمار ضخم آخر في عملة بيتكوين، حيث ضاعفت استثمارها الأخير في العملة المشفرة بأكثر من ثلاثة أضعاف من خلال شراء رموز بقيمة 170 مليون دولار.

وكشفت شركة المدفوعات الرقمية، التي يديرها (جاك دورسي) Jack Dorsey الرئيس التنفيذي لشركة تويتر والمدافع عن بيتكوين، عن الاستثمار في تقريرها المالي للربع الرابع من العام المالي.

واشترت الشركة نحو 3318 عملة بيتكوين بمتوسط ​​سعر يبلغ 51236 دولار، مما يشير إلى ثقة ملحوظة في عملة بيتكوين حيث وصلت إلى مستويات قياسية وتدعو إلى تجدد الشكوك حول استقرارها.

وقال البيان الصحفي للشركة الذي يعلن عن الشراء: تماشيًا مع هدف الشركة، تعتقد Square أن العملة المشفرة هي أداة للتمكين الاقتصادي، وتوفر وسيلة للأفراد للمشاركة في نظام نقدي عالمي وتأمين مستقبلهم المالي الخاص.

وأضافت: الاستثمار هو جزء من التزام Square المستمر تجاه بيتكوين، وتخطط الشركة لتقييم استثماراتها الإجمالية في بيتكوين مقارنة باستثماراتها الأخرى بشكل مستمر.

ويبلغ السعر الحالي لعملة بيتكوين أقل بقليل من 50000 دولار، بعد انخفاض طفيف بعد ارتفاع العملة الذي استمر لأشهر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 58000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت Square للمرة الأولى عن استثمار كبير في بيتكوين في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما اشترت ما قيمته 50 مليون دولار من العملة عندما كان سعر بيتكوين يزيد قليلاً عن 10000 دولار، مما منحها 4709 عملة بيتكوين.

وتبلغ قيمة هذا الاستثمار حاليًا 224 مليون دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المملوكة لشركة Square نحو 394 مليون دولار.

وتمتلك Square مبلغ 4.4 مليارات دولار من النقد والأوراق المالية الإجمالية، لذا فإن مبلغ 224 مليون دولار الذي أنفقته على عملة بيتكوين يمثل 5 في المئة فقط من إجمالي الأصول السائلة في نهاية الربع الرابع.

وتميل الشركات بشكل متزايد إلى عملة بيتكوين حيث أصبحت أكثر انتشارًا، وأعلنت تيسلا في وقت سابق من هذا الشهر أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين من أجل المزيد من المرونة وتنويع أكبر وزيادة عوائد نقودها.





