Realme تكشف عن Narzo 30 Pro و Narzo 30A

كشفت شركة Realme عن Narzo 30 Pro، وهو أول هاتف ضمن سلسلة Narzo 30 يدعم شبكات الجيل الخامس، كما أنه الأول الذي يحتوي على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويركز Narzo 30 Pro على الألعاب وجودة الكاميرا والاتصال السريع، في حين أن Narzo 30A مخصص للميزانية ويراهن على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير.

Narzo 30 Pro:

يعمل الهاتف بشرائح MediaTek Dimensity 800U، مع شاشة IPS LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويمكن التبديل بين 60 هرتز و 120 هرتز بشكل تلقائي ويعتمد على المحتوى.

وتستفيد الألعاب التي تتطلب أوقات رد فعل سريعة من معدل أخذ العينات باللمس البالغ 180 هرتز، وتم تصنيف الشاشة عند ذروة سطوع تبلغ 600 شمعة.

وهناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل في الخلف مع فتحة عدسة f/1.8، ويتم تعزيز أداء الإضاءة المنخفضة من خلال وضع Super Nightscape.

وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديو، توفر الكاميرا دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية ودقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى وضع السينما (نسبة العرض إلى الارتفاع 21:9) وتثبيت الصورة الرقمي (تثبيت الفيديو UIS).

كما يتضمن الجهاز الكاميرا ذات الزاوية الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل (119 درجة)، التي تُستخدم أيضًا في وضع تثبيت الفيديو UIS Max.

ويوجد أيضًا كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فإنها تأتي بدقة 16 ميجابكسل ولديها أيضًا وضع Super Nightscape لالتقاط صور السيلفي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويأتي الهاتف مع 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 أو 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين، وهو يدعم بطاقتي SIM وتشغيل وضع الاستعداد المزدوج.

وتحتوي فتحة البطاقة أيضًا على مساحة مخصصة لفتحة microSD إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التخزين.

ويمكن ملء البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير حتى 50 في المئة تقريبًا في 25 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة 30 واط، ويستغرق الشحن بنسبة 100 في المئة نحو 65 دقيقة.

وتدوم البطارية الكاملة لمدة 37 ساعة من المكالمات أو 18 ساعة من مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب.

ويتم إرفاق الشاحن والكابل بالإضافة إلى واقي الشاشة وحافظة الحماية في صندوق البيع بالتجزئة، ويوجد منفذ 3.5 ميليمتر، ويدعم الهاتف Dolby Atmos ولديه شهادة Hi-Res Audio.

وتحصل على أندرويد 10، مع الإشارة إلى أن واجهة المستخدم Realme UI 2.0 – المعتمدة على أندرويد 11 – قيد التنفيذ والتحديث قريبًا.

ويمكن للمستخدمين استخدام خاصية التعرف على الوجه أو قارئ بصمات الأصابع السريع الموجود على جانب الهاتف.

وتقول Realme: إنها تجري 320 اختبار جودة على كل جهاز لضمان متانته، وتتضمن جميع المنافذ حلقات من السيليكون لمنع رذاذ المياه من دخول الهاتف.

ويأتي Narzo 30 Pro 5G بألوان الفضي Blade Silver أو الأسود Sword Black، ويكلف 235 دولار لنسخة 6/64 جيجابايت و 275 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت.

Narzo 30A:

يستهدف الهاتف الأساسيات مع التركيز على عمر البطارية الطويل بفضل بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير.

ويمكنك تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب لمدة 27 ساعة بشحنة واحدة، ويمكنك الدردشة الكتابية عبر واتساب لمدة 28 ساعة متواصلة أو قضاء 10 ساعات في اللعب.

ويتم شحن البطارية بقوة 18 واط ويمكن استخدامها كبنك طاقة بفضل الشحن العكسي.

ويتضمن الجهاز شاشة IPS LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1640×720 بكسل مع معدل تحديث 60 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85، المقترن مع 3 أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 أو 64 جيجابايت من مساحة التخزين، وهناك فتحة بطاقة microSD.

وتأتي الكاميرا بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر العمق بالأبيض والأسود، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم إطلاق الجهاز مع أندرويد 10، لكن يتم إصدار تحديث Realme UI 2.0 بعد وقت قصير من الإطلاق.

ويتاح Narzo 30A بألوان الأسود Laser Black والأزرق Laser Blue، ويأتي بسعر 125 دولار لنسخة 3/32 جيجابايت و 140 دولار لنسخة 4/64 جيجابايت.





