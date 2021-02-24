MicroStrategy تشتري بيتكوين بأكثر من مليار دولار

أعلنت شركة MicroStrategy اليوم الأربعاء عن شرائها ما يزيد قليلاً عن مليار دولار من عملة بيتكوين، بعد أيام فقط من إنهاء عملية بيع أخرى للديون القابلة للتحويل.

وقالت شركة برمجيات المؤسسة: إنها دفعت متوسط ​​سعر 52765 دولار لكل بيتكوين، بما في ذلك الرسوم والنفقات الأخرى.

وبعد استحواذها على ما يقرب من 19452 عملة بيتكوين، أصبح إجمالي مقتنيات MicroStrategy من العملة الرقمية 90531 عملة بيتكوين.

وكشفت MicroStrategy عن أول عملية شراء لعملة بيتكوين لها في شهر أغسطس، باستخدام النقد الموجود في ميزانيتها العمومية للحصول على العملة المشفرة.

وأكملت منذ ذلك الحين عرضين للديون القابلة للتحويل لزيادة رأس المال من أجل تمويل المشتريات الإضافية.

وقد تم الانتهاء من أحدث عرض الأسبوع الماضي، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 1.03 مليار دولار من العائدات الصافية.

وتأتي أخبار شراء MicroStrategy في الوقت الذي ارتفع فيه سعر بيتكوين إلى ما يزيد عن 50000 دولار اليوم الأربعاء، وذلك بالرغم من انخفاضه لاحقًا إلى ما دون هذا المستوى.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الأخبار التي وردت من شركة Square، التي قالت: إنها اشترت ما قيمته 170 مليون دولار من العملة المشفرة.

وقالت MicroStrategy اليوم الأربعاء: إن متوسط ​​سعر الشراء لجميع مشترياتها من بيتكوين هو 23985 دولار.

وأنفقت 2.171 مليار دولار على عملة بيتكوين، وبلغت قيمة ممتلكات الشركة ما يقرب من 4.5 مليارات دولار، وذلك بناءً على سعر بيتكوين صباح الأربعاء.

وارتفعت أسهم MicroStrategy منذ أن أعلنت الشركة عن شرائها الأولي لعملة بيتكوين في شهر أغسطس، حيث ارتفع أكثر من 400 في المئة مع تدفق بعض المستثمرين على الأسهم للحصول على العملة المشفرة.

وأصبح (مايكل سايلور) Michael Saylor، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، من كبار المدافعين عن عملة بيتكوين، حيث دعا الشركات الأخرى إلى شراء العملة الرقمية كاستثمار.

وقال: أعتقد أن القيمة السوقية لعملة بيتكوين قد تصل في يوم من الأيام إلى 100 تريليون دولار.





