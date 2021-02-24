Anker تسبق آبل إلى السوق مع حزمة بطارية MagSafe

أصدرت شركة Anker الشهيرة لصناعة الملحقات حزمة البطارية الجديدة المتوافقة مع تقنية MagSafe يمكن توصيلها مباشرة بجهاز آيفون الخاص بك لتقديم الشحن دون الحاجة إلى كابل.

ويتم إطلاق بنك الطاقة PowerCore Magnetic 5K اللاسلكي في 3 مارس مقابل 40 دولار، متفوقًا على منتج بطارية MagSafe الخاص بشركة آبل من ناحية الوصول إلى السوق.

ويتميز بنك الطاقة PowerCore Magnetic 5K اللاسلكي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع تصميم بنك الطاقة المعتاد من Anker، بما في ذلك ضوء مؤشر LED لإعلامك بمقدار الطاقة المتبقية في الجهاز.

كما يتميز الجهاز أيضًا بإخراج USB-C للشحن باستخدام كابل أيضًا، وتعد سعة 5000 ميلي أمبير إضافية دفعة قوية، خاصة بالنسبة لجهاز iPhone 12 mini الأصغر حجمًا، لكنها محدودة بسبب افتقار الجهاز إلى شهادة MagSafe.

ويمكن لبنك الطاقة اللاسلكي الجديد شحن iPhone 12 mini من 0 إلى 100 في المئة، أو شحن iPhone 12 من 0 إلى 95 في المئة، أو شحن iPhone 12 Pro من 0 إلى 97 في المئة، أو شحن iPhone 12 Pro Max من 0 إلى 75 في المئة.

ومن المهم أن تضع في اعتبارك أن ملحقات MagSafe يمكنها الشحن بقدرة 15 واط، لكن ملحق Anker هذا متوافق مع MagSafe فقط، وليس معتمدًا من MagSafe.

ويقتصر PowerCore Magnetic على سرعات شحن Qi القياسية البالغة 5 واط مع iPhone 12.

وما يجعل بنك الطاقة PowerCore Magnetic 5K الأحدث فريدًا من نوعه هو التصميم المغناطيسي المتوافق مع MagSafe، بحيث يمكن توصيله بالجزء الخلفي من iPhone 12 ويعمل بمثابة شاحن لاسلكي محمول.

وترددت شائعات عن أن شركة آبل تقوم بتطوير ملحق بطارية MagSafe الخاص بها لأجهزة آيفون، الذي من المحتمل أن يكون قادرًا على الشحن بسرعة 15 واط، لكنها واجهت بعض العقبات في طريق التطوير.

وتمت الإشارة إلى جهاز آبل في البداية في الإصدار التجريبي من iOS 14.5، لكن تمت إزالة هذا المرجع منذ ذلك الحين.

وبالرغم من ذلك يبدو PowerCore Magnetic 5K الجديد من Anker كخيار قوي للشحن اللاسلكي الأكثر ملاءمة أثناء التنقل.

وتشرح الشركة مميزات بنك الطاقة عبر القول: شحن لاسلكي بسيط ومريح، إذ ما عليك سوى توصيل PowerCore مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من هاتفك ومشاهدة تدفق طاقة الشحن، وهو مصنع لتشكيلة آيفون 12، ويشحن من خلال الحافظات المغناطيسية المتوافقة.





