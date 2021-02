سوني تجلب المزيد من ألعاب PlayStation إلى الحواسيب

تخطط شركة سوني لجلب المزيد من ألعاب PlayStation إلى الحاسب الشخصي، وصرح (جيم رايان) Jim Ryan، الرئيس التنفيذي لشركة سوني للترفيه التفاعلي في أمريكا، لمجلة GQ البريطانية، بأن اللعبة الأولى القادمة هذا الربيع هي Days Gone.

وأكد مطور اللعبة Bend Studio الأخبار عبر منصة تويتر، مضيفًا: ترقبوا المزيد من التفاصيل.

وأبدت سوني في الماضي ترددًا في التعامل مع ألعاب الحاسب الشخصي، وذلك بالرغم من أنها خففت موقفها في العام الماضي عندما أعلنت أن Horizon Zero Dawn من Guerilla Games قادمة إلى الحاسب الشخصي، التي تم إطلاقها في شهر أغسطس الماضي.

وردًا على سؤال حول سبب تغيير الشركة لموقفها، أوضح رايان أن هناك بعض العوامل المؤثرة، وقال: نجد أنفسنا الآن في أوائل عام 2021 مع استوديوهات التطوير لدينا والألعاب التي يصنعونها بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل.

وأضاف: صنعت استديوهاتنا بعض الألعاب الرائعة منذ النصف الأخير من دورة PS4 على وجه الخصوص، وهناك فرصة لعرض هذه الألعاب لجمهور أوسع والتعرف على اقتصاديات تطوير الألعاب، التي لا تكون دائمًا واضحة، وترتفع تكلفة صنع الألعاب مع كل دورة، ويتحسن مستوى الملكية الفكرية.

وأشار رايان إلى أنه من الأسهل أيضًا إتاحة ألعاب PS للأشخاص الذين لا يمتلكون منصات الألعاب، وكشف أيضًا عن وجود نظارة PSVR جديدة في الطريق.

ولا يزال من غير الواضح ما هي ألعاب PlayStation الأخرى التي قد تنتقل إلى الحاسب الشخصي.

وتعتبر مكتبة PlayStation للألعاب الحصرية جيدة بشكل استثنائي، لذلك نود أن نرى المزيد من ألعاب سوني تصل إلى أجهزة الحاسب الشخصية في المستقبل.

وهناك بعض الأشياء البارزة الواضحة مثل، Last of Us 2، التي أطلق عليها الكثيرون لقب أفضل لعبة لعام 2020، إلى جانب God of War، التي يحتمل وصولها في المستقبل القريب بعد إطلاق Days Gone.

وتخلفت سوني لسنوات بشأن إطلاق الألعاب للحواسيب الشخصية، ويبدو الآن أنه أصبح من الأسهل نقل الألعاب إلى تلك الأجهزة أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك، فإن جوهر القرار يكمن في المال، ويسلط رايان الضوء على أن تكلفة صنع الألعاب مرتفعة، ومع زيادة التكاليف، يجب بيع المزيد من النسخ، لكن بالنسبة للألعاب الحصرية، قد يكون ذلك صعبًا لأن مجموعة اللاعبين أصغر من الإصدارات المتعددة المنصات.

ومن خلال بيع ألعابها للاعبي الحاسب الشخصي، تأمل سوني في جني المزيد من المال من الألعاب التي قدمتها.