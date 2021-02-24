جوجل تجلب أداة فحص كلمة المرور إلى أندرويد

أعلنت شركة جوجل عن توسيع ميزة فحص كلمة المرور الخاصة بها Password Checkup لتشمل الأجهزة القديمة، بحيث يمكن الآن لأجهزة الهواتف والحواسيب اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد 9 أو الإصدارات الأحدث الوصول إلى الميزة.

وتتحقق ميزة فحص كلمة المرور Password Checkup من قوة كلمة المرور أو إذا تم اختراق أي عمليات تسجيل دخول في خرق للبيانات.

وتعد ميزة فحص كلمة المرور Password Checkup جزءًا من ميزة الملء التلقائي لجوجل، التي تتيح لك تسجيل الدخول بسرعة إلى التطبيقات والخدمات الأخرى عبر أندرويد.

وعند استخدام ميزة الملء التلقائي الآن، فإن ميزة فحص كلمة المرور تتحقق من بياناتك مقابل قائمة كلمات المرور المعروفة المخترقة، ومن ثم تخطرك إذا ظهرت بياناتك في تلك القائمة وماذا تفعل حيال ذلك.

ويمكن للميزة توجيهك إلى صفحة Password Manager عبر جوجل، حيث يمكنك مراجعة جميع كلمات مرور الملء التلقائي الأخرى المحفوظة التي تواجه مشكلة مماثلة.

وتحتاج من أجل استخدام هذه الميزة إلى تمكين الملء التلقائي، وكانت جوجل قد قدمت هذه الميزة للمرة الأولى عبر متصفحها للويب كروم في أواخر عام 2019.

وتقول جوجل: إنه ليس لدى المستخدمين ما يخشونه عندما يتعلق الأمر بآلية التحقق من كلمة المرور هذه، التي لا تشارك البيانات بصيغة نصية واضحة عبر الشبكة.

وتأتي ميزة Password Checkup بصفتها جزء من مجموعة جديدة من التحديثات التي تطرحها جوجل عبر أندرويد، بما في ذلك طريقة لجدولة الرسائل النصية من أجل إرسالها لاحقًا.

إلى جانب تحسينات أخرى لمنتجات، مثل إصدار جديد من TalkBack (قارئ الشاشة من جوجل نظام أندرويد)، ودعم أفضل لمساعد جوجل من أجل إنجاز المهام حتى عندما يكون هاتفك مقفلاً.

وفيما يتعلق بالميزات الجديدة الأخرى، فإن جوجل تعتقد أن ميزة الرسائل النصية المجدولة مفيدة لمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة في مناطق زمنية أخرى، وستكون متاحة بالنسبة للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد 7 أو الإصدارات الأحدث.

وهناك أيضًا تحديث أكثر جوهرية قادم إلى قارئ الشاشة TalkBack، الذي يسمح للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر بالتفاعل بسهولة أكبر مع الهواتف، وأضافت جوجل ميزات الإيماءات الأكثر سهولة والقائمة الموحدة.

وتعمل جوجل على تحسين المساعد الصوتي أثناء قفل هاتفك، وتهدف من خلال ذلك إلى تسهيل استخدام المساعد للقيام بأشياء، مثل: ضبط المنبهات أو إرسال الرسائل النصية أو تشغيل أغنية، حتى عندما لا يكون هاتفك في يدك.





