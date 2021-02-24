الهند تريد تقنين المنصات الاجتماعية بعد مواجهة تويتر

تعتزم الهند، بسبب نزاع مع منصة تويتر، إلزام المنصات الاجتماعية بمحو المحتوى المثير للجدل بسرعة والمساعدة في التحقيقات.

وتأتي المبادئ التوجيهية الوسيطة ومدونة أخلاقيات الإعلام الرقمي المخطط لها في نيودلهي – التي اطلعت وكالة رويترز على نسخة منها – في الوقت الذي تحاول فيه دول مختلفة في جميع أنحاء العالم تأكيد سيطرتها على شركات التكنولوجيا الكبرى القوية.

وواجهت فيسبوك رد فعل عنيف عالمي من الناشرين والسياسيين الأسبوع الماضي بعد حظرها الأخبار في أستراليا في نزاع مع الحكومة حول تقاسم الإيرادات.

وفي الهند، تجاهلت تويتر أوامر بإزالة المحتوى المتعلق باحتجاجات المزارعين، مما أدى إلى تأجيج حماس حكومة رئيس الوزراء (ناريندرا مودي) Narendra Modi منذ عام 2018 لتشديد اللوائح الخاصة بالمحتوى الذي تعتبره مضللاً أو غير قانوني.

وتقول مسودة القواعد: على المنصات الاجتماعية إزالة المحتوى في أقرب وقت ممكن، لكن في موعد لا يتجاوز 36 ساعة، بعد صدور أمر حكومي أو قانوني.

ويجب على المنصات الاجتماعية أيضًا المساعدة في التحقيقات أو الحوادث الأخرى المتعلقة بالأمن السيبراني في غضون 72 ساعة من الطلب.

وعلاوة على ذلك، إذا كان المنشور يصور فردًا ما في أي فعل أو سلوك جنسي، فيجب على المنصات الاجتماعية تعطيل هذا المحتوى أو إزالته في غضون يوم من تلقي الشكوى.

وتتطلب مسودة الاقتراح أيضًا من المنصات الاجتماعية تعيين رئيس تنفيذي للامتثال، ومسؤول تنفيذي آخر للتنسيق بشأن تطبيق القانون وموظف معالجة المظالم، ويجب أن يكون الموظفين من المواطنين الهنود المقيمين.

ولم يتضح متى سيتم الإعلان عن القواعد إذا كانت ستخضع لتغييرات أخرى.

وتقول مصادر الصناعة: إن اللوائح الجديدة قد تضر بخطط الاستثمار بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى في الهند وتزيد من مشكلات الامتثال.

وقالت مسودة الاقتراح: إن القواعد تطبق أيضًا عبر وسائل الإعلام الرقمية، ويجب على الناشر أن يأخذ في الاعتبار السياق المتعدد الأعراق والأديان في الهند مع ممارسة الحيطة والحذر عند عرض الأنشطة أو المعتقدات أو الممارسات أو وجهات نظر أي مجموعة عرقية أو دينية.

وبالإشارة إلى الأفلام ووسائل الترفيه الأخرى، بما في ذلك المسلسلات المستندة إلى الويب، دعت مسودة القواعد إلى تصنيف وصف المحتوى وتقديم المشورة بشأن التقدير.

وواجهت منصات البث، مثل: نيتفليكس و Amazon Prime، شكاوى في الهند بسبب الفحش، واستجوبت الشرطة مديرًا تنفيذيًا لشركة أمازون لما يقرب من أربع ساعات بشأن مزاعم بأن الدراما السياسية Tandav أضرت بالمشاعر الدينية وأثارت غضبًا شعبيًا.





