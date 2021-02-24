أمازون تستخدم مركبات Treo Zor الكهربائية للتسليم

أعلنت شركة أمازون الهند عن شراكتها مع Mahindra Electric لتعزيز التزامها نحو التنقل الكهربائي في البلاد من خلال استخدام مركبة Treo Zor الكهربائية ذات الثلاث عجلات للتسليم في الهند.

وفي عام 2020، أعلنت أمازون الهند أن أسطولها من سيارات التوصيل سوف يشمل 10000 سيارة كهربائية بحلول عام 2025 في الهند.

وتضاف هذه المركبات الكهربائية إلى الالتزام العالمي بنحو 100000 سيارة كهربائية في أسطول التسليم بحلول عام 2030 المعلن في تعهد المناخ الذي وقعته أمازون.

وتعد هذه الشراكة مع Mahindra Electric خطوة مهمة نحو تقدم الهند في صناعة التنقل الإلكتروني لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

ونشرت الشركة ما يقرب من 100 مركبة Treo Zor الكهربائية ذات الثلاث عجلات في سبع مدن، بما في ذلك نيودلهي وبنغالورو وحيدر أباد وأحمد أباد وبوبال وإندور ولكناو.

وتعتبر المركبات ذات الثلاث عجلات مشهدًا مألوفًا عبر الطرق الهندية، حيث تُستخدم بشكل أساسي كسيارات أجرة.

ومع ذلك، فإن مركبة Treo Zor الكهربائية مصممة لنقل البضائع، ويمكن أن تحمل المركبة حمولة وزنها 500 كيلوجرام، وتوفر نطاقًا يبلغ 125 كيلومتر بشحنة واحدة تقل قليلاً عن 4 ساعات، وتبلغ سرعتها القصوى 50 كيلومتر في الساعة.

وبالرغم من أن طلب أمازون الأولي المكون من 100 عربة Treo Zor ذات الثلاث عجلات لا يتطابق مع استثمارها الرئيسي في 100000 شاحنة كهربائية Rivian في الولايات المتحدة، إلا أن Treo Zor تبدو مجهزة جيدًا للتسليم عبر طرق الهند المزدحمة ويمكن توسيعها في المستقبل.

وأطلقت شركة Mahindra Electric مركبة Treo Zor في شهر أكتوبر 2020، وتوفر بطارية ليثيوم أيون متقدمة وسهلة الشحن، مما يسهل على شركاء التوصيل شحن المركبات في مواقع مختلفة.

وتم تصميم وتطوير المركبة في الهند، وتقدم أفضل أداء في الصناعة، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بتقنية القيادة بالأنظمة الكهربائية لتجربة قيادة خالية من التعب، وتقليل وقت التحميل والتفريغ، وتوفر أطول قاعدة عجلات في الصناعة مما يجعلها آمنة ومستقرة بشكل عام.

ومن الواضح أن أمازون تنظر إلى الهند، التي تضم 1.36 مليار شخص، على أنها فرصة نمو هائلة.

وفي شهر أغسطس الماضي، افتتحت أكبر مقر لها حتى الآن في مدينة حيدر أباد، وفي شهر فبراير أعلنت أنها تبدأ بتصنيع أجهزة Fire TV في الهند، وهي المرة الأولى التي تبني فيها جهازًا في البلاد.





