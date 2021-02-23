Spotify HiFi قادمة إلى أسواق محددة هذا العام

تحظى خدمة سبوتيفاي بشعبية هائلة، لكنها لم تكن أبدًا منصة لعشاق الموسيقى، وقد يتغير ذلك قريبًا، حيث أكدت الشركة أنها تخطط لإطلاق خدمة Spotify HiFi في أسواق محددة في وقت لاحق من هذا العام.

وتمثل Spotify HiFi فئة بث جديدة دون خسارة تسمح للمستمعين بالاستفادة إلى أقصى حد من مكتبة الموسيقى الرقمية الخاصة بهم.

وتوفر Spotify HiFi الموسيقى بجودة القرص المضغوط وتنسيق صوتي دون فقدان إلى جهازك ومكبرات الصوت التي تدعم Spotify Connect، مما يعني أن المعجبين سيكونون قادرين على تجربة المزيد من العمق والوضوح أثناء الاستمتاع بالمسارات المفضلة.

ويشار إلى أن Spotify HiFi ليست مفهومًا جديدًا، فقد طرحت الشركة خيار البث العالي الدقة في وقت مبكر من عام 2017، عندما قدمت صوتًا بجودة القرص المضغوط لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة مقابل 7.50 دولارات إضافية شهريًا.

ولم تكشف خدمة الاشتراك في الموسيقى الرائدة بعد عن تكلفة Spotify HiFi قبل الإطلاق القادم، لكن التركيز على تقديم موسيقى بجودة الأقراص المضغوطة دون خسارة لا تزال كما هي.

وفي حال كنت تتساءل، فإن الحد الأقصى لمعدل نقل الصوت الحالي لسبوتيفاي هو 320 كيلو بت في الثانية، مما يعني أنه من شبه المؤكد أنه يبدو أفضل من ملفات mp3 التي نقلتها من حاسب إلى حاسب لسنوات.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون معدلات البت للصوت دون خسارة أعلى بشكل كبير، ويمكنك التفكير في نحو 1411 كيلو بت في الثانية، مما يمنح المسار مزيدًا من البيانات لإعادة إنتاج الفروق الدقيقة في التسجيل.

وهناك العديد من منافسي سبوتيفاي في البث المباشر، بما في ذلك Deezer و Amazon Music و Tidal، يتبنون الصوت العالي الدقة بشكل جدي.

وبالرغم من أن سبوتيفاي لا تفتح آفاقًا جديدة بتركيزها الجديد على جودة الصوت المحسنة، إلا أنها لا تزال قائمة لتصبح أكبر لاعب في اللعبة بسبب مدى وصولها.

وكجزء من دفع HiFi، أكدت الشركة أنها تخطط للعمل مع بعض أكبر مصنعي السماعات في العالم لجعل Spotify HiFi متاحة لأكبر عدد ممكن من المعجبين.





