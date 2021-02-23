حتى إذا كان لديك أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، فلا يهم حقًا إذا لم يتضمن بعض التطبيقات عالية الجودة، وبينما يعرف الجميع التطبيقات الشهيرة، مثل: فيسبوك وتويتر وسبوتيفاي و Zoom وغيرها، إلا أنه هناك الكثير من التطبيقات العالية الجودة ربما لم تسمع بها من قبل، والتي يمكنك تثبيتها في هاتف أندرويد الجديد لتحقيق أقصى استفادة.

سنستعرض اليوم 5 من أفضل التطبيقات التي يجب تثبيتها في هاتف أندرويد الجديد:



1- تطبيق 1Password:

إذا كنت لا تزال تعيد استخدام كلمة المرور نفسها في جميع حساباتك على الإنترنت، فهذا أسوأ شيء تقوم به ويعرض جميع بياناتك للخطر، ومن ثم نجد أن أفضل الطرق لحل هذه المشكلة هي استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور والأفضل في هذا المجال هو تطبيق (1Password).

يتح لك التطبيق إنشاء كلمات مرور قوية عند تسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات تلقائيًا وتخزينها، وكل ما عليك فعله هو تذكر كلمة المرور الرئيسية للتطبيق وستكون في أمان، حيث تُدار جميع كلمات المرور عبر التطبيق.

ولدى التطبيق خطتين للاشتراك المدفوع، الأولى: الخطة الشخصية بسعر 2.99 دولار، والثانية: الخطة العائلية التي تدعم ما يصل إلى خمس حسابات بسعر 4.99 دولارات في الشهر، ومع أن ندرك أنه قد يجد الكثيرون صعوبة في الاشتراك خاصة مع وجود الكثير من التطبيقات التي تستحق الاشتراك، إلا أن الأمر يستحق إذا كنت تريد حماية بياناتك وبيانات أفراد عائلتك عبر الإنترنت.

يمكنك تنزيل التطبيق واستخدامه مجانًا لفترة تجريبية 14 يومًا في جوجل بلاي.

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2- تطبيق Backdrops:

هناك الكثير من التطبيقات في متجر جوجل بلاي تتيح لك العثور على خلفيات جديدة لشاشة هاتفك، ولكن من بينها جميعًا يعد تطبيق (Backdrops) هو الأفضل، حيث يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وتنظيم رائع للخلفيات مرتبة بحسب فئات يسهل الوصول إليها.

كما لدى التطبيق مجموعة كبيرة ومتنوعة من التصميمات للاختيار من بينها، وكلها متوفرة بدقة عالية الجودة، ويمكنك تطبيق الخلفيات على شاشة هاتفك الرئيسية أو شاشة القفل مباشرة من داخل التطبيق.

ويمكن استخدام التطبيق مجانًا إذا كنت موافقًا على ظهور الإعلانات، أو يمكن شراءه لمرة واحدة بمبلغ 3.99 دولارات للوصول إلى المجموعة الكاملة من خلفيات الشاشة العالية الجودة.

التطبيق متوفر مجانًا في متجر جوجل بلاي.

3- تطبيق Niagara Launcher:

تعتبر تطبيقات التخصيص أو ما يُسمى (Launcher) من أهم التطبيقات لكل شخص يستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث تتيح لك تغير شكل شاشة الهاتف الرئيسية بشكل كامل، ويعتبر تطبيق (Niagara Launcher) هو أحد أحدث تطبيقات (Launcher) التي يمكنك استخدامها لتخصيص هاتفك.

يتيح لك التطبيق تبسيط طريقة استخدامك للهاتف من خلال إضافة تطبيقاتك الأكثر استخدامًا إلى الشاشة الرئيسية لسهولة الوصول إليها، مع عرض باقي التطبيقات بحسب الترتيب الأبجدي بشكل طولي إذا كنت ترغب في استخدام الهاتف بيد واحدة.

كما يمكنك استخدام التطبيق مجانًا مع ظهور الإعلانات، أو يمكنك الاشتراك في الخطة السنوية بسعر 4 دولارات، أو شراءه لمرة واحد بسعر 10 دولارات لفتح جميع ميزات التخصيص المتاحة.

التطبيق متوفر مجانًا في متجر جوجل بلاي.

4- تطبيق Phone by Google:

بغض النظر عن الهاتف الذكي الذي تشتريه فهو يأتي مع تطبيق مدمج لإجراء المكالمات الهاتفية، ومعظمها مناسب تمامًا للاستخدام العادي، لكننا نوصي بتثبيت تطبيق (Phone by Google) واستخدامه في إجراء المكالمات الهاتفية.

يتيح لك التطبيق العثور على أرقام أو جهات الاتصال الموجودة في هاتفك بسهولة، بالإضافة إلى العديد من الأدوات المميزة، مثل: محرك بحث جوجل يمكنك استخدامه للعثور على أرقام هواتف الشركات الخدمية القريبة منك، مثل: خدمات توصيل الطعام، بالإضافة إلى ميزة حظر الأرقام عير المعروفة أو أرقام المكالمات الآلية.

التطبيق متوفر مجانًا في متجر جوجل بلاي.

5- تطبيق Shop:

تطبيق (Shop) مملوك لشركة (شوبيفاي) Shopify التي تشتهر بأدواتها القوية لإنشاء مواقع التجارة الإلكترونية وإدارتها، حيث يمكنك استخدام التطبيق عبر بريدك الإلكتروني لعرض منتجاتك التي اشتريتها وتتبعها في الوقت الفعلي تلقائيًا، سواء من موقع ويب تابع للشركة أو من بائع تجزئة تابع لجهة خارجية، مثل: أمازون.

إذا لم يُكتشف المنتج تلقائيًا، فيمكنك دائمًا إضافته يدويًا باستخدام رقم التتبع الخاص به، ثم استخدام التطبيق لرؤية جميع طرود المنتجات الخاصة بك بترتيب زمني ومتابعة موقعهم الجغرافي في الوقت الفعلي على الخريطة ، والحصول على إشعارات الشحن والتسليم المهمة.

كما يمكنك استخدام التطبيق لتصفح المنتجات من خلال متاجر Shopify السابقة التي اشتريتها منها، والحصول على توصيات منتجات مخصصة وإدارة إعدادات الشراء الخاصة بك. التطبيق متوفر مجانًا في جوجل بلاي.





