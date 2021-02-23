نيتفليكس تطلق ميزة Downloads For You

أطلقت خدمة نيتفليكس ميزة Downloads For You، التي تقوم تلقائيًا بتنزيل الأفلام التي قد تكون مهتمًا بها عبر هاتفك الذكي بناءً على تفضيلاتك وسجل المشاهدة، حتى تتمكن من مشاهدتها في وضع عدم الاتصال.

وتتوفر ميزة Downloads For You الجديدة ضمن تطبيق نيتفليكس لنظام أندرويد عالميًا بدءًا من يوم الاثنين (22 فبراير)، بعد أن اختبرتها الشركة مع مستخدمين محددين في أواخر عام 2020.

وقالت نيتفليكس: إنها تختبر قريبًا ميزة Downloads For You في إصدار iOS من تطبيقها.

وقبل ثلاث سنوات، قدمت نيتفليكس للمرة الأولى ميزة Smart Downloads حتى تتمكن من العثور على الحلقة التالية من برنامجك المفضل في وضع عدم الاتصال.

وتحاول الخدمة الآن جذب المستخدمين من خلال دفع المحتوى بشكل استباقي إلى هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحي بحيث يكون متاحًا للمشاهدة حتى إذا تم قطع الاتصال بهم.

وتقول نيتفليكس: إن معظم – وليس كل – المحتوى في قائمتها متاح للتنزيل والمشاهدة في وضع عدم الاتصال، مع بعض الاستثناءات التي تستند إلى حقوق الترخيص.

وقال (باتريك فليمنج) Patrick Flemming، مدير ابتكار المنتجات في نيتفليكس: يسعدنا تقديم ميزة Downloads For You، حيث يحصل الأشخاص الذين يختارون هذه الميزة الجديدة على عروض أو أفلام يتم تنزيلها تلقائيًا عبر أجهزتهم، مع توصيات بناءً على أذواقهم.

وأضاف: نريد أن نجعل اكتشاف مسلسلاتك أو أفلامك المفضلة الجديدة التالية أسهل، سواء كنت متصلاً بالإنترنت أم لا.

وتمثل الميزة الجديدة الأداة الأحدث للخدمة دائمة التوسع التي لديها أكثر من 200 مليون مشترك يشاهدون أكبر قدر ممكن من المحتوى.

وقدمت الخدمة ميزة أخرى حديثًا هي Shuffle play، التي تم طرحها في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2021، والتي تتيح للمشتركين الضغط على زر والبدء بشكل عشوائي في بث فيلم أو عرض موصى به أو واحد من قائمة المشاهدة الخاصة بهم.

وباستخدام ميزة Downloads For You، أكدت نيتفليكس أن المستخدمين يتحكمون في مقدار الفيديو الذي يتم تنزيله عبر أجهزتهم.

ولتمكين الميزة، يجب على المستخدمين الانتقال إلى علامة التبويب Downloads في التطبيق وتشغيل Downloads For You. ومن ثم يمكنهم اختيار الحد الأقصى لمقدار المحتوى الذي يريدون تنزيله بين 1 أو 3 أو 5 جيجابايت – والنقر فوق تشغيل.





