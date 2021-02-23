تعتبر واحدة من أكثر الطرق شيوعًا ومتعة لمشاهدة المحتوى المرئي عبر الإنترنت، هي مشاهدتها مع أصدقائك أو أفراد العائلة، ولكن البقاء على اتصال مع أفراد العائلة والأصدقاء أثناء فترات التباعد الاجتماعي التي مازالت مستمرة بسبب فيروس كورونا أصبح أمرًا صعبًا؛ لذلك قدمت العديد من خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت بتقديم ميزة المشاهدة عن بُعد مع الآخرين، ومن ضمنها خدمة بث الفيديو (برايم فيديو) Prime Video.

تقدم لك خدمة البث التابعة لشركة أمازون طريقة سهلة للغاية لإنشاء (حفلة مشاهدة) Watch Party أو الانضمام إلى إحداها، حيث يمكنك مشاهدة المحتوى مع الأصدقاء عن بُعد، وفي الوقت نفسه الدردشة معهم حول المحتوى الذي تشاهدونه.

إليك كيفية استخدام ميزة المشاهدة الجماعية في خدمة Prime Video من أمازون:

تسمح لك ميزة (حفلة المشاهدة) Watch Party في خدمة بث الفيديو (برايم فيديو) Prime Video مشاهدة الأفلام والعروض التلفازية والدردشة في الوقت نفسه مع ما يصل إلى 100 صديق في المنطقة الجغرافية نفسها، على مجموعة متنوعة من متصفحات الويب لحواسيب سطح المكتب، باستثناء متصفحي (Internet Explorer) من مايكروسوفت و (Safari) من آبل.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في أمازون.

ابحث عن الفيلم أو العرض التلفازي الذي تريد مشاهدته مع أصدقائك.

اضغط على أيقونة (حفلة المشاهدة) Watch Party التي تظهر لك على شاشة الفيلم أو في قائمة الحلقات للبرامج التلفازية.

اكتب الاسم الذي ترغب في ظهوره أثناء الدردشة، ثم اضغط على خيار (إنشاء حفلة المشاهدة) Create your Watch Party.

ستظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على رابط URL، يمكنك مشاركته مباشرة عبر فيسبوك وتويتر أو إرساله عبر البريد الإلكتروني، أو نسخه ولصقه عبر أي خدمة للدردشة لدعوة ما يصل إلى 100 شخص للانضمام ومشاهدة المحتوى معك.

ملاحظة: إذا كنت الطرف المتلقي للدعوة، فيمكنك الانضمام إلى حفلة المشاهدة من خلال الضغط على رابط URL المرسل لك.

نقاط مهة عند إنشاء حفلة مشاهدة في خدمة Prime Video أو الانضمام إليه:

للانضمام إلى حفلات المشاهدة أو إنشاء واحدة يجب عليك أن تكون مشتركًا في خدمة Amazon Prime.

يمكنك استخدام الميزة لمشاهدة المحتوى المتاح للشراء أو الاستئجار مع أصدقائك أو أفراد عائلتك.

سيحتاج كل مشارك إلى شراء المحتوى أو استئجاره من أجل المشاركة في حفلات المشاركة في خدمة Prime Video إلا أنه يمكن فقط لمضيف حفلة المشاهدة التحكم في عناصر التشغيل مثل: الإيقاف المؤقت أو التخطي أو البحث.

ميزة حفلة المشاهدة غير مدعومة حتى الآن في أجهزة Fire TV وشاشات التلفاز الذكية ومنصات الألعاب ومشغلات الوسائط الخارجية والهواتف الذكية.

تتيح لك الميزة – حتى الآن – المشاركة في حفلات المشاهدة أو الانضمام مع مشتركين آخرين داخل البلد نفسه، وهذا يعني أن اشتراكك أو استئجارك أو شرائك للمحتوى يجب أن يتم في البلد نفسه.

عناوين بديلة:

إليك كيفية استخدام ميزة Watch Party في خدمة برايم فيديو من أمازون:

إليك كيفية إنشاء حفلات المشاهدة في خدمة Prime Video من أمازون:





