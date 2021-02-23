مايكروسوفت تساعد منافذ الأخبار الأوروبية

تتعاون شركة مايكروسوفت مع منافذ الأخبار الأوروبية للضغط من أجل نظام لجعل منصات التكنولوجيا الكبيرة تدفع ثمن الأخبار، مما يزيد من المخاطر في المعركة التي تقودها أستراليا لحمل جوجل وفيسبوك على دفع تكاليف الصحافة.

وكشفت عملاقة البرمجيات وأربع مجموعات إخبارية كبرى في الاتحاد الأوروبي عن خطة للعمل معًا على حل لفرض المدفوعات مقابل استخدام المحتوى الإخباري من المنصات التقنية.

وتطمح الخطة الجديدة إلى إجبار المنصات التقنية على مشاركة الإيرادات مع منافذ الأخبار الأوروبية.

ومنعت فيسبوك في الأسبوع الماضي الأستراليين من الوصول إلى الأخبار ومشاركتها عبر منصتها، استجابةً لمقترحات الحكومة، لكن الخطوة المفاجئة أثارت ردود فعل عامة عنيفة وزادت من الجدل حول مدى القوة التي تتمتع بها الشبكة الاجتماعية.

وفي غضون ذلك، اتخذت جوجل مسارًا مختلفًا من خلال إبرام صفقات مع المؤسسات الإخبارية، بعد التراجع عن تهديدها الأولي بإغلاق محرك بحثها في أستراليا.

وأعرب مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، (تييري بريتون) Thierry Breton، عن دعمه لأستراليا، في أحدث علامة على أن تحرك فيسبوك أدى إلى نتائج عكسية.

وقال بريتون للمشرعين في الاتحاد الأوروبي: أعتقد أنه من المؤسف للغاية أن تتخذ المنصة مثل هذه القرارات للاحتجاج على قوانين أي دولة، ويجب على المنصات التكيف مع المنظمين، وليس العكس.

وأضاف أن ما يحدث في أستراليا يسلط الضوء على موقف يجب أن يتغير، حيث يقود بريتون عملية إصلاح اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى ترويض قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتنضم مايكروسوفت إلى مجموعتين من جماعات الضغط، إلى جانب مجموعتين تمثلان ناشري الصحف والمجلات الأوروبية.

وأعربت الشركة عن دعمها لخطط أستراليا، التي يمكن أن تساعد في زيادة الحصة السوقية لمحرك بحث Bing.

وتعمل دول الاتحاد الأوروبي على اعتماد قواعد حقوق النشر المعدلة التي وضعها المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي بحلول شهر يونيو.

وتسمح هذه القواعد لمنافذ الأخبار الأوروبية بالتفاوض بشأن المدفوعات مع المنصات الرقمية مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.

وهناك مخاوف بشأن اختلال التوازن في قوة المساومة بين الجانبين، ودعت المجموعة إلى إضافة تدابير جديدة إلى الإصلاح القادم للوائح الرقمية لمعالجة المشكلة.

وقالت المجموعة في بيان: قد لا تتمتع منافذ الأخبار الأوروبية بالقوة الاقتصادية للتفاوض بشأن اتفاقيات عادلة ومتوازنة مع شركات التكنولوجيا، التي قد تهدد بالابتعاد عن المفاوضات أو الخروج من الأسواق تمامًا.





