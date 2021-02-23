كل ما تريد معرفته عن هواتف سلسلة Oppo Find X3 القادمة

تعتبر شركة (أوبو) Oppo من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، وقد بدأت في الفترة الأخيرة بالانتشار بقوة في أوروبا والمنطقة العربية أيضًا، وأصبحت هواتف سلسلة (فايند إكس2) Find X2 الرائدة من بين أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تنشط الشركة بقوة أيضًا في سوق الهواتف الذكية ذات المواصفات المتقدمة بأسعار منافسة – فئة الهواتف المتوسطة – وتعتبر سلسلة هواتف (Reno 5) هي الأحدث ضمن هذه الفئة، ولكن مع تركيز الشركة أيضًا على فئة الهواتف الرائدة فما الذي يمكنك أن تقدمه في هواتف سلسلة (فايند إكس3) Find X3 القادمة؟

إليك كل ما تريد معرفته عن هواتف سلسلة Find X3 القادمة من شركة Oppo:

أولًا: ما هي أبرز الأخبار المؤكدة المتعلقة بهواتف Find X3 القادمة:

في تغريدة على حسابها الرسمي أكدت شركة (Oppo) رسميًا أن هاتفها الرائد القادم في عام 2021 سيعمل بمعالج (Snapdragon 888) الأحدث من شركة كوالكوم، ومع إنها لم تذكر هاتف (Find X3) بالتحديد إلا أن كل المؤشرات تقول أن أحد طرز هذه السلسلة على الأقل سيأتي متضمنًا هذا المعالج بالتأكيد.

ثانيًا: ما هي أبرز التسريبات حول هواتف السلسة حتى الآن؟

في بداية هذا الشهر كشفت تغريدة لحساب على موقع تويتر أن أحد هواتف سلسلة (Find X2) سيأتي بمعالج (Snapdragon 870) الذي يتميز بالأداء القوي والسريع للغاية، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G و اتصال (Wi-Fi 6).

بالإضافة إلى ذلك أدرجت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تفاصيل هاتف يعتقد أنه إما (Oppo Find X3) أو (Oppo Find X3 Pro) يتضمن بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/الساعة أو 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم سرعة شحن تصل إلى 65 واطًا.

ثالثًا: ما هي مواصفات الكاميرا في هاتف Find X3 القادم:

بحسب المسرب الموثوق (Evan Blass) فإنه من المتوقع أن يأتي طراز هاتف (Find X3 Pro) الرائد من الشركة بمواصفات تتضمن: كاميرا خلفية رباعية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، والعدسة الثالثة واسعة الزاوية للغاية بدقة 13 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 2x، بينما العدسة الرابعة من نوع ماكرو بدقة 3 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 25x.



كما أشار تقرير آخر إلى أن هاتفًا واحدًا على الأقل قد يأتي بمستشعرين من نوع (IMX766) من شركة سوني، كما رأيناه في هاتف (Reno 5 Pro Plus) وغالبًا قد يكون هذا الهاتف هو طراز (Find X3 Pro).

كما ظهرت شائعات أيضًا تذكر أن هواتف (Find X3) يمكن أن تستخدم مستشعر الكاميرا (IMX789) وهو مستشعر يُشاع أنه مبني على (IMX689) المستخدم في طراز هاتف (Find X2 Pro) السابق الذي يقدم صور مشرقة وأكثر نقاءً.

رابعًا: ما هي أبرز المواصفات الأخرى:

بحسب المسرب الموثوق (Evan Blass) فإنه من المتوقع أن يأتي طراز (Find X3 Pro) بشاشة منحنية بقياس 6.7 بوصات بدقة 3216×1440 ميجابكسل، يدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وبطارية قد يبلغ حجمها 4500 ميلّي أمبير/الساعة يدعم الشحن السلكي بقدرة 65 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واطًا.

كما ذكر المسرب نفسه أن الطراز الرئيسي قد يأتي بخيارات ألوان تشمل: الأسود والأزرق وظلال اللون الأبيض، وهيكل خارجي من الزجاج المصقول الخزفي أو الزجاج غير اللامع، بالإضافة إلى ذلك، ذكر (Evan Blass) أنه من المتوقع أن السلسلة ستضمن ثلاثة هواتف بأحجام مختلفة وستحمل الأسماء التالية: Find X3 Lite و Find X3 Neo و Find X3 Pro.







