صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق Rosetta Stone لتعلم 24 لغة مع خصم 44%

اشترك لمدة عام في تطبيق (Rosetta Stone) لتعلم لغات جديدة Rosetta Stone: 1-Yr Subscription Unlimited Languages.

يُعتبر تطبيق (Rosetta Stone) من أهم تطبيقات تعلم اللغات وأقدمها، حيث يتيح لك التدرب على ربط كلمات اللغة التي تريد تعلمها بالصور في مواقف واقعية، وتعلم مفردات اللغة من خلال الكلمات والعبارات الشائعة، ثم الانتقال إلى المحادثات الكاملة للتعبير عن نفسك. بالإضافة إلى طلب المشورة والتواصل مع متحدثين أصليين باللغة لتطوير مهاراتك في النطق.

يدعم التطبيق ميزة التعرف على الكلام (TruAccent) التي تساعدك على تحسين نطقك للّغة، وتتيح لك أيضًا قراءة القصص القصيرة بصوت عالٍ، والحصول على تعليقات فورية حول الأخطاء. كما يمكنك استخدام ميزة (advanced speech engine) لمقارنة لهجتك مع المتحدثين الأصليين.

يتيح لك الاشتراك في هذه الخطة الوصول إلى 24 لغة مختلفة للاختيار من بينها، والوصول إلى جميع مستويات اللغات، وكذلك التبديل بين اللغات دون أي رسوم اشتراك إضافية.

كما يتيح لك تطبيق (Rosetta Stone) تخصيص جدول التعلم الخاص بك إلى مهام قابلة للتنفيذ مع محتوى منظم وتذكيرات مفيدة لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح

بالإضافة إلى ذلك؛ يدعم تطبيق (Rosetta Stone) ميزة المزامنة مع جميع أجهزتك لتدرس متى وأينما تريد، كما يدعم وضع عدم الاتصال مع دروس (Audio Companion) القابلة للتنزيل.

يدعم تطبيق (Rosetta Stone) اللغات الشائعة مثل: العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، والروسية، والتركية، والصينية إلى جانب اللغات الأقل شيوعًا مثل: والفلبينية، والسويدية، والبولندية، والفارسية، والفيتنامية.

عدد اللغات: 24

مدة الاشتراك: عام.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 179 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 44%.

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