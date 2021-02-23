سوني تطور نظارة VR من الجيل التالي لجهاز PS5

تعكف شركة سوني على تطوير نظارة VR من الجيل التالي لجهاز PS5، وبالرغم من أنه لن يتم إطلاقها هذا العام، لكن سوني تعلن عن خطط مبكرة من أجل إتاحتها عبر PS5 في وقت ما في المستقبل.

وتتضمن نظارة VR الجديدة من سوني مجال رؤية ودقة محسّنًا وحتى سلكًا واحدًا لتسهيل استخدامها.

ويقول (هيدياكي نيشينو) Hideaki Nishino، رئيس منصة PlayStation والتخطيط في سوني: نحن نأخذ ما تعلمناه منذ إطلاق PS VR عبر PS4 لتطوير نظام VR من الجيل التالي الذي يعزز كل شيء من الدقة ومجال الرؤية إلى التتبع والإدخال.

وأضاف: يتم توصيل نظارة VR من الجيل التالي بمنصة PS5 بسلك واحد لتبسيط الإعداد وتحسين سهولة الاستخدام، مع تمكين تجربة بصرية عالية الدقة.

وتعمل سوني أيضًا على ذراع تحكم VR جديدة، التي تستخدم بعض الميزات الموجودة في ذراع التحكم DualSense PS5.

وتركز ذراع التحكم VR أيضًا على تحسين بيئة العمل، ويقول نيشينو: لا يزال هناك الكثير من التطوير جاري لنظام الواقع الافتراضي الجديد لدينا، لذا لن يتم إطلاقه في عام 2021.

وأضاف: أردنا تقديم هذا التحديث المبكر إلى معجبينا، حيث بدأ مجتمع التطوير بالعمل على إنشاء عوالم جديدة لتستكشفها في الواقع الافتراضي.

وتبدأ سوني بإصدار مجموعات التطوير لنظارة VR من الجيل التالي قريبًا، لكن الشركة لم توضح المواصفات الكاملة أو تواريخ الإصدار حتى الآن.

وتم تصميم هذا الجهاز الجديد بوضوح لتحسين بعض القيود المفروضة على نظارة PlayStation VR الأصلية.

ويقول رئيس PlayStation (جيم رايان) Jim Ryan في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست: بالنظر إلى أن هذا كان دخولنا الأول في مجال الواقع الافتراضي، فإنه يمنحنا فرصة لتطبيق الدروس المستفادة.

وأضاف: أحد الأمثلة الواضحة جدًا على ذلك هو أننا ننتقل إلى إعداد سهل للغاية عبر سلك واحد.

وظهرت نظارة PlayStation VR الأصلية من سوني للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وتحتاج إلى محول كاميرا خاص لاستخدامها عبر PS5.

وظلت سوني ملتزمة بالملحق، واعترفت بأن الواقع الافتراضي لا يزال أمامها طريق طويل لقطعه، ومع وجود نظارة من الجيل التالي قيد التطوير الآن، سنكتشف قريبًا الألعاب التي خططت لها سوني لتحسين مستقبل VR.





