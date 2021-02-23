تيسلا تتراجع مع ارتباط سهمها بقيمة بيتكوين

تسارعت وتيرة التراجع لشركة تيسلا اليوم الثلاثاء مع تناوب المستثمرين على الابتعاد عن الأسماء التكنولوجية العالية المستوى.

وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 13 في المئة – وهو أسوأ يوم يشهده السهم منذ شهر سبتمبر – قبل أن تتعافى غالبية تلك الخسائر.

وانخفضت تيسلا بنسبة 8.55 في المئة يوم أمس الاثنين، وانخفض السهم الآن بأكثر من 15 في المئة خلال الأسبوع، ومع خسائر اليوم الثلاثاء، أصبحت تيسلا سلبية لعام 2021.

وقاد قطاع التكنولوجيا السوق للخروج من الهزيمة الناجمة عن فيروس كورونا في العام الماضي.

ومع ذلك، فإن احتمالات اتخاذ تدابير تحفيزية جديدة وإطلاق لقاح على نطاق واسع جعلت القطاعات المضطربة والدورية أكثر جاذبية للمستثمرين.

وتسير تيسلا على الطريق نحو أسبوعها الثالث على التوالي من الخسائر، كما كسر السهم أيضًا دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر.

وتعتبر المتوسطات المتحركة بمثابة مؤشرات فنية تستخدم لتحديد الزخم.

وتتعرض الشركة الآن أيضًا لتقلبات أسعار بيتكوين بعد شراء 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة، وانخفضت بيتكوين بنسبة 10 في المئة في الـ 24 ساعة الماضية لتتجاوز 50000 دولار اليوم الثلاثاء.

وأنهت تيسلا عام 2020 كواحدة من أفضل الأسهم أداءً لذلك العام، واستمر هذا الزخم حتى عام 2021، حيث وصل السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 25 يناير.

ومع ذلك، فقد انخفض السهم بنسبة 28 في المئة منذ ذلك التاريخ.

يذكر أن شركة تيسلا ليست الاسم التقني الوحيد الذي واجه ضغوط بيع في الجلسات الأخيرة للتداول.

وانخفض مؤشر ناسداك يوم أمس الاثنين بنسبة 2.5 في المئة، حيث هبطت كل من آبل وأمازون ومايكروسوفت بأكثر من 2 في المئة، وزاد مؤشر ناسداك من تلك الخسائر اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 1.7 في المئة.

ويرتبط سعر سهم تيسلا الآن ارتباطًا مباشرًا بسعر بيتكوين بعد أن استثمرت الشركة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة المتقلبة، وذلك وفقًا للمحلل (دانييل آيفز) Daniel Ives من شركة Wedbush لتداول الأوراق المالية.

وقال آيفز: أصبح ماسك مرتبطًا الآن بقصة بيتكوين في أعين الشارع، وبالرغم من أن تيسلا حققت أرباحًا ورقية في شهرها الأول بامتلاكها للذهب الرقمي، إلا أنها تأتي مع مخاطر إضافية، كما رأينا اليوم الثلاثاء.

وأضاف: مع غوص تيسلا في في بيتكوين، يخاطر ماسك بأن يطغى هذا على رؤية السيارة الكهربائية الأساسية في المدى القريب للمستثمرين.

وبالرغم من بعض المخاوف، لا يزال آيفز يعتقد أن بيتكوين هي خطوة ذكية في الوقت المناسب لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وقدر آيفز أن تيسلا حققت أكثر من مليار دولار من استثمارها في العملة المشفرة.





