تراجع بيتكوين مستمر مع وصولها إلى 47000 دولار

واصلت عملة بيتكوين انخفاضها اليوم الثلاثاء بفعل تأثير تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية (جانيت يلين) Janet Yellen والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا (إيلون ماسك) Elon Musk.

وانخفضت العملة الرقمية الأكثر قيمة في العالم بنسبة 14 في المئة خلال 24 ساعة، حيث انخفضت إلى أقل من 50000 دولار لتتداول بنحو 47000 دولار، وذلك وفقًا لبيانات من Coin Metrics.

وكانت العملة قد انخفضت في وقت سابق بقدر 16 في المئة لتصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 45000 دولار.

كما تراجعت العملات الرقمية الأخرى، حيث انخفضت عملة إيثيريوم بنسبة 17 في المئة إلى 1458 دولار، بينما انخفضت XRP بنسبة 22 في المئة لتتداول بنحو 44 سنتًا.

ووصفت يلين يوم أمس الاثنين عملة بيتكوين بأنها طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات وحذرت من استخدامها في نشاط غير مشروع.

كما دقت ناقوس الخطر بشأن تأثير بيتكوين في البيئة، وذكر الارتفاع الهائل في العملة الرقمية بعض النقاد بالمستوى الهائل من الكهرباء المطلوب لإنتاج عملات جديدة.

ولا يتم التحكم في بيتكوين من أي سلطة مركزية، ويقوم المعدنون بتشغيل الآلات العالية الطاقة للتتنافس على حل ألغاز الرياضيات المعقدة من أجل إجراء معاملة.

وتستهلك شبكة بيتكوين كهرباء أكثر من باكستان، وفقًا لأداة عبر الإنترنت من باحثين في جامعة كامبريدج.

وحذرت يلين أيضًا من المخاطر التي يتعرض لها مستثمرو التجزئة الذين يشترون بيتكوين.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق: إنها أحد الأصول المضاربة بدرجة كبيرة ويجب على الناس أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، وأنا قلق بشأن الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها المستثمرون.

ولا تزال عملة بيتكوين مرتفعة بأكثر من 360 في المئة في آخر 12 شهرًا ونحو 60 في المئة منذ بداية العام، كما أن تقلبات الأسعار التي تزيد عن 10 في المئة ليست نادرة في أسواق التشفير.

وصعدت عملة بيتكوين ذات مرة إلى ما يقرب من 20000 دولار في عام 2017 قبل أن تتخلص من 80 في المئة من قيمتها في العام التالي.

وبلغت قيمة العملة الرقمية تريليون دولار في السوق للمرة الأولى في الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من انخفاضها الآن إلى أقل من 900 مليار دولار.

وحصلت العملات المشفرة على دفعة بسبب أخبار بنوك وول ستريت والشركات الكبرى، مثل: تيسلا وماستركارد.

وقال ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع: إن أسعار بيتكوين وإيثيريوم تبدو مرتفعة، وجاءت تعليقاته بعد إعلان تيسلا في وقت سابق من هذا الشهر أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين.

وكان متداولو العقود الآجلة للعملات المشفرة يقترضون الكثير من الأموال لشراء عقود بيتكوين، مما تسبب في ارتفاع معدلات الاقتراض، وبحلول يوم السبت 20 فبراير، كانوا يدفعون 144 في المئة سنويًا.

ومن الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تنخفض الأسعار للتخلص من المقترضين المفرطين في التفاؤل وإعادة معدلات الاقتراض إلى المستويات الطبيعية.

واكتسبت بيتكوين زخمًا من المستثمرين العاديين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتقاد بأنها مخزن ذو قيمة مشابهة للذهب.

ويدعي المستثمرون الصاعدون أن العملة المشفرة يمكن أن تكون بمثابة تحوط ضد ارتفاع التضخم.

لكن المتشككين يحذرون من أن عملة بيتكوين ليس لها قيمة جوهرية وهي واحدة من أكبر فقاعات السوق في التاريخ.





