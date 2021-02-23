إيرادات هواوي ترتفع بالرغم من العقوبات الأمريكية

قال رئيس مجلس إدارة شركة هواوي بالتناوب اليوم الثلاثاء: إن الشركة الصينية العملاقة شهدت نموًا طفيفًا في الإيرادات والأرباح في عام 2020، بما يتماشى مع توقعاتها، حتى مع تشديد واشنطن للعقوبات المفروضة على صانع معدات الاتصالات الصيني.

وتم وضع الشركة في قائمة سوداء للتصدير من الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) في عام 2019، مما منعها من الوصول إلى التكنولوجيا الهامة من أصل أمريكي، وأثر ذلك في قدرتها على تصميم رقاقاتها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين.

ونفت هواوي مرارًا وتكرارًا أنها تشكل خطرًا أمنيًا، وقال رئيس مجلس الإدارة بالتناوي (كين هو) Ken Hu في حدث صناعي في المؤتمر العالمي للجوال في شنغهاي: واجهت هواوي بعض الصعوبات غير العادية العام الماضي.

وأضاف: كانت العمليات مستقرة نسبيًا وتتماشى مع توجيهاتنا، وسجلت نموًا طفيفًا في الإيرادات والأرباح.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، (رين تشنغفي) Ren Zhengfei: إنه يأمل أن تتبنى إدارة بايدن سياسة منفتحة تجاه الشركات الأمريكية التي تتعامل مع هواوي في أول تعليقاته لوسائل الإعلام في غضون عام تقريبًا.

وقال مسؤول بوزارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء: إن الصين أنفقت حتى الآن أكثر من 260 مليار يوان (40.27 مليار دولار) في بناء شبكة الجيل الخامس 5G.

وكشفت شركة هواوي يوم أمس الاثنين النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي Mate X2، الذي يستخدم معالج Kirin الخاص بالشركة.

وبالرغم من أن أرخص نسخة من الهاتف تبدأ من 17999 يوان (2788 دولار أمريكي)، إلا أنه ليس في وضع يسمح له بتحدي سوق الهاتف السائد.

وقال هو: إن هواوي بنت 50000 محطة قاعدة 5G في إندونيسيا، مضيفًا أنها تخطط لبناء 2000 محطة قاعدية في المناطق النائية من غانا.

وقال المتحدث باسم الشركة: إنه من المتوقع أن تعلن هواوي عن نتائجها المالية للعام بأكمله في شهر مارس.





