إنستاجرام تساعد بشأن اضطرابات الأكل

أعلنت منصة إنستاجرام عن إضافة موارد للأشخاص المتأثرين باضطرابات الأكل إلى منصتها الاجتماعية.

وإذا بحث أحد المستخدمين عن وسوم أو محتوى يحتمل أن يكون مرتبطًا باضطراب الأكل، فإن الشركة توجه المستخدم إلى الموارد أو خطوط المساعدة التي تقدمها الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى آخرين في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

وتقول إنستاجرام: إنها تحاول حاليًا طمس المحتوى الذي من المحتمل أن يظهر ضمن نتائج البحث، وهي توجه الأشخاص إلى دعم عام للأزمات، لكن يجب عليها الآن توجيه المستخدمين إلى الموارد المصممة خصيصًا حول اضطرابات الأكل.

وفي تدوينة، أوضحت المنصة أيضًا أنها تخطط لإظهار الموارد إذا كان شخص ما يحاول مشاركة محتوى مرتبط باضطراب الأكل، أو إذا كان أحد الأصدقاء قلقًا بشأن شيء يراه منشوراً ويريد تقديم الدعم.

وفي الوقت الحالي، يؤدي البحث عن المحتوى المتعلق باضطرابات الأكل إلى نقلك إلى قائمة خط المساعدة العامة، التي لا تشمل الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل فقط، بل التحالف الوطني للأمراض العقلية وخط أزمة المحاربين القدامى ومشروع Trevor أيضًا.

ومع ذلك، تشير لقطات شاشة إنستاجرام إلى أن زر الدعم يشير على وجه التحديد إلى جهات اتصال الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل للأشخاص، بدلاً من مجرد إظهار القائمة الكاملة لخطوط المساعدة المتاحة لهم.

وكجزء من برنامج الأسبوع الوطني للتوعية باضطرابات الأكل، تقول الشركة أيضًا: إنها تخطط للعمل مع قادة المجتمع لنشر فيديوهات Reels التي تشجع على الصورة الإيجابية للجسم، وتجنب القوالب النمطية الضارة، وإظهار أن جميع الأجسام جديرة وتستحق الاحتفال.

وواجهت إنستاجرام في الماضي مشكلات في محاولة تنظيم محتوى اضطراب الأكل، وغالبًا ما يتم طرح الشبكة الاجتماعية في محادثات حول صورة الجسم السلبية والإدراك، خاصة بين الشباب.

وبالرغم من أن تحديد أولويات الموارد الأعلى من المحتمل ألا يساعد كثيرًا في حل مشكلات احترام الذات بعد استخدام الموقع، إلا أنه يجب أن يساعد الأشخاص الذين يعانون في الحصول على وصول أسهل للمساعدة من الخبراء.

ويشبه هذا التحديث ما أعلنته منصة تيك توك، ومع ذلك، على عكس تيك توك، لا يبدو كما لو أن إنستاجرام أشارت إلى تناول موارد خاصة بالاضطراب من قبل، وذلك بالرغم من ظهورها في القائمة العامة لخطوط المساعدة.

وإذا بحث أحد المستخدمين في تيك توك عن مصطلحات اضطراب الأكل، فيعرض التطبيق الآن موارد الدعم، إلى جانب رقم هاتف الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل.

وتخطط تيك توك أيضًا لوضع إعلانات الخدمة العامة عبر صفحات الوسوم التي قد تحتوي على محتوى محفز، وتتضمن إعلانات الخدمة العامة رابطًا إلى خط المساعدة الخاص بالجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل، بالإضافة إلى عدد يمكن للمستخدمين إرسال رسائل نصية إليه لدعم الأزمات.





