5 تطبيقات مجانية بديلة لتطبيق LastPass لإدارة كلمات المرور

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق (LastPass) لإدارة كلمات المرور عن بعض التغييرات الكبيرة في خطة الاشتراك المجانية، وتتمثل التغييرات القادمة في أن المستخدم سيتمكن من عرض كلمات المرور وإدارتها عبر فئة واحدة من الأجهزة فقط، إما الهاتف الذكي أو الحاسوب، ويجب عليه اختيار أحد الخياران السابقان في المرة الأولى التي يسجل فيها الدخول بعد يوم 16 مارس القادم.

ومع أن التطبيق لديه فئات اشتراك منافسة للغاية، حيث تُكلف الفئة (المميزة) Premium نحو 3 دولارات شهريًا، بينما تُكلف فئة (العائلات) 4 دولارات شهريًا فقط، ويتضمن تراخيص لما يصل إلى ستة أشخاص، إلا أنه ما تزال هناك الكثير من تطبيقات إدارة كلمات المرور المجانية التي يمكنك الانتقال إليها إذا كنت لا ترغب في الاشتراك في الفئات المدفوعة التي يقدمها تطبيق (LastPass).

إليك 5 تطبيقات مجانية بديلة لتطبيق إدارة كلمات المرور LastPass:

1- تطبيق Google Password Manger:

إذا كنت من مستخدمي متصفح (جوجل كروم) Google Chrome، فلديك بالفعل أداة (إدارة كلمات المرور) Password Manger مدمجة في المتصفح، ولا يتطلب الأمر منك سوى تسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك والبدء في تخزين كلمات المرور وإدارتها في أي جهاز تقوم بتثبت المتصفح فيه.

وتعتبر هذه الأداة خيارًا مناسبًا جدًا لحفظ كلمات المرور التي تستخدمها في الدخول إلى المواقع المختلفة التي تقوم بزياتها بصورة دائمة عبر متصفح (جوجل كروم)، بالإضافة إلى ذلك هناك أداة مضمنة تُسمى (فحص كلمة المرور) Password Checkup تتيح لك مراجعة كلمات المرور الضعيفة أو المستخدمة بكثرة في مواقع الويب مما يمكنك من تغييرها أو حذفها نهائيًا.

2- تطبيق Bitwarden:

يقدم تطبيق (Bitwarden) لإدارة كلمات المرور اشتراكًا مجانيًا يوفر مزامنة غير محدودة عبر جميع الأجهزة التي تستخدمها، ومنشئ كلمات المرور ، وخيار الاستضافة الذاتية لبياناتك، وتوفر إصدارات لجميع أنظمة التشغيل، مثل: ويندوز وماك، واي أوإس، و أندرويد، وإضافات لجميع المتصفحات، مثل: جوجل كروم وفايرفوكس وسفاري وغيرها من المتصفحات الأخرى.

كما لديه خطة اشتراك لعام كامل بسعر 10 دولارات فقط، وهي تتيح لك الوصول إلى المزيد من الميزات، مثل: المصادقة الثنائية والحصول على مساحة 1 جيجابايت لتخزين الملفات المهمة، وميزة المصادقة باستخدام مفاتيح الأمان المادية، مثل: YubiKey.

3- تطبيق NordPass:

يتميز تطبيق إدارة كلمات المرور (NordPass) من شركة (Tefincom S.A) التي تمتلك خدمة (NordVPN) بالبساطة والأمان، ولدى التطبيق خطة اشتراك للأفراد تبدأ من 1,49 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى خطط اشتراك تشمل أيضًا العائلات والمؤسسات.

مع ذلك، فإن الخطة المجانية تعتبر أكثر من مناسبة لك، حيث تتيح لك ميزات عديدة، مثل: تخزين كلمات المرور والملاحظات وعدد غير محدود من بيانات بطاقات الائتمان ومزامنتها مع عدد غير محدود من الأجهزة، ولكن إذا كنت ترغب في حماية حساباتك بشكل أكثر قوة، فإننا نقدم لك فرصة الحصول الاشتراك لمدة عامين كاملين في التطبيق مع خصم 49% أي مقابل 59.99 دولارًا فقط.

4- تطبيق LogMeOnce:

يقدم لك تطبيق (LogMeOnce) خطة اشتراك مجانية مدعومة بالإعلانات توفر تخزين بشكل غير محدود لكلمات المرور عبر أجهزة غير محدودة، كما يمكنك أيضًا الحصول ميزات إضافية، مثل: منشئ كلمات المرور والقدرة على تخزين بيانات ثلاث من بطاقات ائتمان.

بالإضافة إلى ذلك تتيح لك الخطة المدفوعة ميزات أكثر تقدمًا، مثل: تسجيل الدخول باستخدام ميزة التعرف على الوجه، أو بصمة الإصبع، وتشفير كلمات المرور والملفات والصور الخاصة بك في أي نظام تستخدمه باستخدام معيار التشفير المتقدم (AES)، ودعم الوصول في حالات الطوارئ.

5- تطبيق Keychain:

يعتبر تطبيق (Keychain) هو الحل الأمثل لمن يستخدمزن أجهزة آبل، مثل: هاتف آيفون وحواسيب ماك، حيث يتح لك حفظ كلمات مرور مواقع الويب وتسجيل الدخول إلى التطبيقات، وهو مدمج في جميع أجهزة آبل.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق – عند إعداده في خدمة iCloud – معلوماتك من خلال التشفير الكامل الذي يوفر أعلى مستوى من أمان البيانات، حيث يحمى بياناتك باستخدام مفتاح مُعَد من معلومات فريدة لجهازك، ويجمع بينها ورمز مرور جهازك حتى لا يعرفهما أحد غيرك. لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إلى هذه البيانات أو قراءتها سواء أثناء النقل أو التخزين.

ولمعرفة كيفية تفعيل التطبيق في هاتف آيفون وحاسوب ماك، يمكنك الاطلاع على مقال: كيف يمكنك حفظ كلمات المرور في هاتف آيفون؟





