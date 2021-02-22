شاومي تضيف إلغاء الضوضاء إلى سماعات بقيمة 25 دولار

أعلنت شركة شاومي عن توسيع محفظتها الصوتية عبر سماعات البلوتوث حول الرقبة Mi Neckaband Pro المتضمنة ميزة إلغاء الضوضاء النشط بقيمة 25 دولار.

وبعد تحديد أراضيها الشاسعة في سوق الهواتف الذكية في الهند، أصدرت شاومي الكثير من المنتجات الصوتية ذات الأسعار المعقولة في البلاد، بما في ذلك مكبر صوت ذكي وسماعات لاسلكية.

ولا تحصل غالبًا على ميزة إلغاء الضوضاء النشط في أجهزة الصوت عند نقطة السعر هذه، وتعد Mi Neckband Pro متابعة لسماعات Mi Neckband، التي تم إطلاقها في عام 2019.

وبينما تهدف Mi Neckband إلى تقديم تجربة صوتية لاسلكية ميسورة التكلفة مع ميزات متواضعة، فإن شاومي تضع البديل Pro كعرض متميز.

وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم Mi Neckband Pro تحسينات كبيرة، بدءًا من عمر بطارية أفضل وتصميم محدث إلى قدرات إلغاء الضوضاء النشط وتحسين الأداء الصوتي.

وتتميز سماعات Mi Neckband Pro بتصميم طوق مطاطي كلاسيكي، ويتم وضع جميع عناصر التحكم على الجانب الأيمن، بينما تحتوي الوحدة اليسرى على شعار Mi مطبوع على الجانب الخارجي.

وتقول شاومي: إن سماعات الأذن لديها تصميم مضاد للسيرومين وشبكة مكبر صوت مضادة للانسداد، وكلاهما يساعد على منع شمع الأذن وجزيئات الغبار الصغيرة من سد السماعات.

وتم تركيب مكبر صوت بقياس 10 ميليمتر داخل كل وحدة، وتعمل Mi Neckband Pro عبر بروتوكول Bluetooth 5.0 مع دعم برامج الترميز AAC و SBC.

وتمثل ميزة إلغاء الضوضاء النشط أهم ما يميز Mi Neckband Pro، حيث تدعي سماعات الأذن أنها تقلل الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 25 ديسيبل.

كما أن ميزة إلغاء الضوضاء البيئية موجودة أيضًا، ويقال: إنها تقلل من الضوضاء البيئية بنسبة 90 في المئة عند تلقي المكالمات الصوتية.

وتم تصنيف عمر البطارية لمدة تصل إلى 20 ساعة بشحنة واحدة، وتحصل أيضًا على تصنيف IPX5 لمقاومة العرق ورذاذ الماء.

وبالإضافة إلى Mi Neckaband Pro، فقد أعلنت الشركة عن مكبر الصوت المحمول الجديد العامل بالبلوتوث بقوة 16 واط Mi Portable Bluetooth Speaker.

ويتميز الجهاز بمكبر صوت بقوة 8 واط لتوفير تجربة صوتية لاسلكية قوية أثناء التنقل، وهو يوفر أوضاع EQ المزدوجة، التي يمكن تبديلها عبر زر، ويمكنك أيضًا إعداد مكبري صوت معًا لإنشاء صوت ستريو.

وتوجد بطارية بقدرة 2600 ميلي أمبير يتم شحنها عبر منفذ USB Type-C. ويستمر الجهاز بالعمل عبر شحنة واحدة حتى 13 ساعة.

ويحتوي أيضًا على ميكروفون مدمج لإجراء المكالمات الصوتية واستدعاء المساعد الصوتي، ويعمل مكبر الصوت عبر بروتوكول Bluetooth 5.0 وهو مقاوم للماء IPX7.

ويأتي مكبر الصوت المحمول باللونين الأزرق والأسود، وهو متاح للشراء عبر موقع الشركة بسعر 35 دولار.





