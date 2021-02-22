سامسونج تمدد تحديثات أمان الهاتف إلى أربع سنوات

اعتمدت شركة سامسونج بشكل متزايد على تحديثات البرامج الموسعة كنقطة بيع، وهذا يشمل الآن تصحيحات الأمان.

والتزمت الشركة بتقديم تحديثات أمنية منتظمة لأربع سنوات على الأقل بعد الإصدار الأولي للهاتف أو الجهاز اللوحي.

وقبل الآن، وعدت سامسونج بإصلاحات أمنية لمدة عامين فقط وفقًا لجدول زمني منتظم.

وتحصل على عام ثالث بوتيرة ربع سنوية مخفضة إذا كان جهازك يتلقى سابقًا تحديثات شهرية، لكن المنتجات الأخرى تترك دون أي تصحيحات منتظمة بعد السنة الثانية.

ويغطي الوعد الذي مدته أربع سنوات الأجهزة القادمة، لكنه يمتد أيضًا إلى الأجهزة التي تم إصدارها منذ عام 2019، مثل: سلسلة Galaxy S10 و Galaxy Tabs الأقدم.

ولا تقتصر سياسة سامسونج الجديدة على النماذج الرائدة فقط، بل تحصل الهواتف المنخفضة التكلفة، مثل Galaxy A10e، على تلك التحديثات الموسعة.

وساعدت كوالكوم وجوجل على التحسين جزئيًا لتمكين أربع سنوات من التحديثات لهواتف Snapdragon، وذلك بالرغم من أن هذا ينطبق بشكل أساسي على الأجهزة الجديدة.

وتقوم سامسونج بتوسيع هذه المدة للأجهزة غير الحديثة، ومن الواضح أن كوالوم ليس لها أي رأي في المنتجات التي تستخدم رقاقات Exynos من سامسونج.

وتعد هذه خطوة نادرة في عالم أندرويد، حيث لا يزال من الشائع جدًا فقدان إصلاحات الأمان بعد عامين أو ثلاثة أعوام.

ويمكنك الآن شراء جهاز جالاكسي جديد مع العلم أنه من المحتمل أن يكون محميًا من الثغرات المعروفة خلال معظم أو كل عمره المعتاد.

وقد تساعد هذه الخطوة المجتمع الأوسع للأجهزة المحمولة، كما أنها تقلل من عدد الهواتف القابلة للاستغلال أو العرضة لهجمات واسعة النطاق، وتشمل أجهزة جالاكسي المؤهلة:

الأجهزة القابلة للطي :

Fold.

Z Fold2 5G.

Z Flip.

Z Flip 5G.

سلسلة Galaxy S:

S10.

+S10.

S10e.

S10 5G.

S10 Lite.

S20 5G.

S20+ 5G.

S20 Ultra 5G.

S20 FE 5G.

S21 5G.

S21+ 5G.

S21 Ultra 5G.

سلسلة Galaxy Note :

Note 10.

+Note 10.

Note 10+ 5G.

Note 20 5G.

Note 20 Ultra 5G.

سلسلة Galaxy A :

A10e.

A20.

A50.

A11.

A21.

A51.

A51 5G.

A71 5G.

سلسلة Galaxy XCover :

XCover FieldPro.

XCover Pro.

سلسلة Galaxy Tab:

Tab Active Pro.

Tab Active3.

Tab A 8 (2019).

Tab A مع قلم S Pen.

Tab A 8.4 (2020).

Tab A7.

Tab S5e.

Tab S6.

Tab S6 5G.

Tab S6 Lite.

Tab S7.

+Tab S7.





