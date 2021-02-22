تيسلا حققت أرباحًا بنحو مليار دولار من استثماراتها في بيتكوين

حققت شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية ما يقرب من مليار دولار من الأرباح الورقية من استثمارها في عملة بيتكوين، وفقًا للمحلل (دانييل آيفز) Daniel Ives، من شركة Wedbush لتداول الأوراق المالية.

وقدر آيفز في مذكرة أن الشركة في طريقها لتحقيق المزيد من استثماراتها في بيتكوين أكثر من الأرباح من بيع سياراتها الكهربائية في عام 2020 بأكمله.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في إيداع لجنة الأوراق المالية والبورصة أنها اشترت عملة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار من أجل المزيد من المرونة لزيادة التنويع وزيادة عوائد أموالها.

وقالت الشركة: إن عملية الشراء تمت في وقت ما في شهر يناير، دون الكشف عن متى أو بأي سعر اشترت بيتكوين، وليس من الواضح ما إذا كانت تيسلا قد باعت أيًا من عملات بيتكوين حتى الآن.

وشهدت عملة بيتكوين ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، حيث لامست ارتفاعات قياسية جديدة بانتظام، وتجاوزت القيمة السوقية للعملة تريليون دولار للمرة الأولى في الأسبوع الماضي، وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 94 في المئة منذ بداية العام.

ولم يشرح آيفز كيف وصل إلى هذا الحساب، لكن وفقًا لبيانات CoinDesk، فقد ارتفع سعر بيتكوين من 34793 دولار في 31 يناير إلى 56465 دولار بتاريخ اليوم.

ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 65 في المئة تقريبًا، وهو ما يضع ربح استثمار بيتكوين الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي عند نحو 975 مليون دولار.

واستنادًا إلى أعلى مستوى سجلته العملة عند 58332 دولار، فإن هذه الأرباح تكون أكثر من مليار دولار أمريكي.

وقال آيفز: في حين أن استثمار بيتكوين هو أمر جانبي بالنسبة لشركة تيسلا، فمن الواضح أنه كان استثمارًا أوليًا جيدًا واتجاهًا نتوقع أنه قد يكون له تأثير مضاعف في الشركات العامة الأخرى على مدى 12 إلى 18 شهرًا القادمة.

ويعد (إيلون ماسك) Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، مؤيدًا للعملات الرقمية، لكنه قال حديثًا: إن سعر بيتكوين والإيثيريوم يبدو مرتفعًا.





