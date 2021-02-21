iRig Pre 2 .. واجهة صوتية لاسلكية لصناع المحتوى

قامت شركة IK Multimedia – إحدى شركات تصنيع معدات إنتاج الصوت والفيديو بأسعار معقولة – بتقديم واجهة الصوت اللاسلكية الجديدة الخاصة بها iRig Pre 2.

وتمثل iRig Pre 2 عبارة عن مضخم صوت ومكبر صوت بحجم الجيب مصمم للسماح للأشخاص بالتسجيل عبر ميكروفونات XLR المناسبة بسهولة أثناء التنقل، بما في ذلك طاقة فانتوم.

وتمثل طاقة فانتوم في سياق معدات الصوت الاحترافية الطاقة الكهربائية للتيار المستمر التي تنتقل عبر كابلات الميكروفون لتشغيل الميكروفونات التي تحتوي على دوائر إلكترونية نشطة.

وتعد واجهة الصوت اللاسلكية الجديدة مثالية لصناع المحتوى عبر الأجهزة المحمولة، وهي متاحة الآن للطلب الأولي بسعر 50 دولار.

وتتيح الواجهة لمستخدمي البث الصوتي والموسيقيين ومصوري الفيديو استخدام ميكروفونات XLR العاملة بطاقة فانتوم للتسجيل أو البث أو الأداء.

وتميل ميكروفونات XLR إلى توفير جودة صوت أفضل مقارنة بنظيراتها من USB، ومع ذلك، يتطلب ذلك في معظم الحالات استخدام نوع من الواجهة الصوتية المزودة بطاقة فانتوم لتشغيل الميكروفون.

ويمكن أن يكون السحب حول جهاز حاسب محمول وواجهات أكبر لتحقيق ذلك أثناء التنقل أمرًا مرهقًا، وهذه هي المشكلة التي تحاول واجهة الصوت اللاسلكية الجديدة من IK Multimedia حلها.

وتحتوي iRig Pre 2 على موصل XLR مدمج للميكروفونات المكثفة المناسبة وطاقة فانتوم الكاملة 48 فولط – يوفر بعض المنافسين 32 فولط فقط، ووفقًا لشركة IK Multimedia، فإن ذلك يؤدي إلى تدهور جودة الصوت الإجمالية للميكروفون إلى حد ما.

وهناك أيضًا منفذ الهاتف ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، اللذان يسمحان بالاتصال المباشر بالأجهزة المحمولة، مثل: الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وكاميرات DSLR.

وتستخدم iRig Pre 2 بطاريتين AA لتوفير طاقة فانتوم 48 فولط لنحو 7 ساعات من الاستخدام المتواصل، وإذا كان لديك ميكروفون ديناميكي، فيمكنك إيقاف تشغيل طاقة فانتوم والحصول على نحو 20 ساعة من أداء البطارية.

وتسمح دائرة التبديل التلقائي للواجهة بالتكيف تلقائيًا مع مستويات إدخال الصوت في معظم الكاميرات الرقمية.

وتأتي iRig Pre 2 مع شريط Velcro حتى تتمكن من توصيلها بالكاميرا أو حامل الميكروفون، إلى جانب وجود تطبيق مجاني لتسجيل الصوت والفيديو، و VocaLive FREE للأداء المباشر والتسجيل المتعدد التتبع.





