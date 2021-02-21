ID 5 .. سيارة كوبيه كهربائية من فولكس فاجن قادمة هذا العام

أكدت شركة فولكس فاجن أنها تبدأ إنتاج سيارتها الكهربائية التالية المسماة ID 5 في ألمانيا خلال النصف الثاني من عام 2021.

وقد بدأت السلسلة التجريبية الأولى من ID 5 في الإنتاج، كما أكدت شركة صناعة السيارات في تغريدة حديثة.

وتمثل ID 5 نسخة كوبيه من ID 4، التي تم طرحها للبيع في أوروبا والصين وأمريكا الشمالية في أواخر عام 2020.

وتعد ID 4 أول مركبة مبنية على المنصة الكهربائية المعيارية لشركة فولكس فاجن MEB تصل إلى أمريكا الشمالية، بينما توفرت سابقتها، هاتشباك ID 3، في أوروبا فقط.

وقد لا تصل سيارة ID 5 إلى أمريكا الشمالية، وقال متحدث باسم شركة فولكس فاجن: لا توجد في الوقت الحالي خطط لإحضار السيارة إلى الولايات المتحدة.

وتقول الترجمة التقريبية لتلك التغريدة: بعد ID 3 و ID 4 تأتي ID 5 كما أعلن (رالف براندشتاتر) Ralf Brandstätter المدير التنفيذي لعلامة فولكس فاجن التجارية في محادثة مع مجلة Wolfsburger Nachrichten، ويجري إطلاق السيارة الكوبيه في السوق خلال النصف الثاني من عام 2021.

تشتمل مجموعة ID الكهربائية من فولكس فاجن أيضًا على إصدارات مفاهيمية من سيارات الدفع الرباعي الكبيرة ID Roomzz، وعربة الكثبان الرملية ID Buggy، وإصدار مجدد من الميكروباص الشهير ID Buzz، الذي وعدت فولكس فاجن أيضًا بتقديم بديل له، وكلها مبنية على منصة فولكس فاجن للسيارات الكهربائية المعروفة باسم MEB.

ولن تكون عائلة ID المركبات الأولى في دخول شركة فولكس فاجن مجال المحركات العاملة بالبطاريات.

وتم إطلاق e-Golf للمرة الأولى في عام 2012، لكن تم إيقافها في عام 2020 حيث حولت شركة صناعة السيارات تركيزها إلى مركباتها المبنية بالاعتماد على منصة MEB.

وتم طرح أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل من شركة بورش تابعة لشركة فولكس فاجن، Taycan، للبيع في عام 2019.

وظهرت سيارة E-Tron، وهي أول سيارة دفع رباعي كهربائية تعمل بالبطارية من أودي المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، للمرة الأولى في عام 2018.

وتمثل هذه المركبات معًا قمة الحربة في جهود فولكس فاجن للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية الناشئة.

كما أن هذه المركبات مهمة في مساعدة فولكس فاجن على طي صفحة فضيحة Dieselgate التي تبلغ الآن ست سنوات، والتي اتهمت فيها فولكس فاجن بتثبيت برامج غير قانونية في 11 مليون سيارة ديزل من أجل خداع اختبارات الانبعاثات.





