Blackmagic Design تعلن عن كاميرا BMPCC 6K Pro

كشفت شركة Blackmagic Design عن كاميرا BMPCC 6K Pro، وهي نسخة محدثة من كاميرا السينما BMPCC 6K مع بعض الميزات الاحترافية الإضافية.

ويشتمل النموذج الجديد الآن على شاشة HDR أكثر سطوعًا بقدرة تبلغ 1500 شمعة في المتر المربع الواحد، وهي قابلة للإمالة، بينما تم تثبيت الشاشة في النموذج السابق في مكانها.

ومن المفترض أن يسهل ذلك الرؤية عند التصوير في وضح النهار، بينما يمنحك أيضًا عرضًا أكثر دقة لإنتاجات HDR.

وفي الجزء العلوي من الشاشة الأكثر سطوعًا، تدعم BMPCC 6K Pro معين المنظر الإلكتروني OLED الاختياري بسعر 495 دولار.

وتحتوي على مستشعر تقارب مدمج للتبديل تلقائيًا بين الشاشة ومعين المنظر الإلكتروني، ويمكنه الدوران لأعلى ولأسفل خلال 70 درجة ويعرض معلومات الحالة، مثل أدلة الإطار.

وهناك ميزة رئيسية أخرى للمحترفين هي مرشحات ND المدمجة، التي تتيح لك تقليل كمية الضوء التي تدخل الكاميرا، خاصة في ضوء الشمس الساطع، دون الحاجة إلى تغيير إعدادات الغالق أو ISO أو الفتحة.

ويمكنك الاختيار من بين 2 و 4 و 6 توقفات لحجب الضوء، وهي مصممة لتتناسب مع قياس الألوان في الكاميرا.

وفي الوقت نفسه، تعمل مرشحات ND المدمجة على تقليل الأطوال الموجية الضوئية والأشعة تحت الحمراء بالتساوي حتى لا تتأثر صورة الأشعة تحت الحمراء.

وتدعم الكاميرا الآن بطاريات NP-F570 الأكبر، وإذا كنت بحاجة إلى المزيد من الوقت، يمكنك الحصول على بطارية Pro Grip الاختيارية بقيمة 145 دولار، التي تأخذ بطاريتين NP-F570 وتتيح لك التصوير لمدة تصل إلى 3 ساعات.

وبخلاف ذلك، فإن BMPCC 6K Pro مشابهة للنموذج السابق، حيث تتضمن مستشعر ISO مزدوج أصلي بدقة 6144×3456 بكسل مع 13 نقطة توقف من النطاق الديناميكي و 25600 ISO كحد أقصى.

ويمكنك التسجيل بتنسيقات ProRes أو Apple RAW أو Blackmagic RAW بدقة تصل إلى 6K، بما في ذلك معظم تنسيقات السينما.

وبالنسبة لمصوري الفيديو، فإنها تشتمل أيضًا على التفاصيل الدقيقة، مثل: إدخال ميكروفون XLR ومنفذ الميكروفون وسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر ومدخل للشحن عبر التيار المستمر ودعم تنسيقات بطاقة CFast 2.0 و SD.

وتتوفر BMPCC 6K Pro الآن للطلب الأولي مقابل 2495 دولار.





