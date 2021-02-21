3D Home يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخمين حجم منزلك

أعلنت شركة Zillow أن تطبيق 3D Home يمكنه إنشاء مخططات لأرضية المنزل بناءً على عمليات المسح التي يحملها المستخدم.

وتتوفر الميزة الجديدة، المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي للشركة، في تطبيق 3D Home، ويمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال أثناء الوباء.

وتم إطلاق 3D Home في الأصل في عام 2019 كطريقة لتزويد العملاء بطريقة أكثر شمولية لعرض القوائم عبر موقعها، إلى جانب توفير طريقة سهلة لإنشاء القوائم بالنسبة لوكلاء العقارات.

وباستخدام هاتف أو كاميرا بزاوية 360 درجة وتطبيق 3D Home، يمكنك تحميل سلسلة من الصور التي يمكن للتطبيق دمجها في جولة ثلاثية الأبعاد.

ولا يتشابه الأمر مع التجول الفعلي في المنزل، لكنه يخبرك المزيد عن المساحة أكثر مما يمكن لجولات الصور أو الفيديو عرضه.

وتضيف مخططات الطوابق الجديدة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي طبقة أخرى من المعلومات إلى تلك المعادلة.

ويمكن لأي شخص يشاهد قائمة عبر موقع أو تطبيق Zillow مع توفر جولة منزلية ثلاثية الأبعاد ومخطط أرضي أن ينقر على غرفة معينة في مخطط المبنى للانتقال إلى هذا الجزء من الجولة.

وتقول Zillow: إنه يمكن تحميل مخططات الطوابق لاستخدامها في مواقع متوافقة مع معايير الصناعة، مثل خدمة القوائم المتعددة.

وبالإضافة إلى إنشاء خريطة لمنزلك، تقول Zillow أيضًا: إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بأبعاد الغرف والمساحات المربعة بناءً على الصور التي تحملها.

ومن الصعب القول دون اختبار مدى دقة الذكاء الاصطناعي في تخمين هذه القياسات، لكن مع الميزة المتوفرة الآن في 25 سوقًا، مع ظهور المزيد على مدار العام، هناك فرصة جيدة لتتمكن من تجربتها بنفسك.

ويعد توسيع ميزات 3D Home أمرًا منطقيًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال أثناء الوباء دون القدرة على عرض المنزل بأمان.





