لماذا يجب عليك التوقف عن استخدام برنامج فلاش بلاير الآن؟

مع باداية عام 2021؛ توقفت أدوبي نهائيًا عن دعم برنامج (فلاش بلاير) Flash Player لتشغيل الوسائط، حيث بدأت بحظر تشغيل المحتوى الفلاشي على الإنترنت يوم 12 يناير 2021، حيث إن متصفحات الويب الرئيسية أوقفت الدعم، وحظرته مايكروسوفت في معظم إصدارات نظام التشغيل ويندوز.

ونتيجة لذلك؛ أصيب الكثير من محبي الألعاب القديمة القائمة على المتصفح بالكثير من خيبة الأمل، ولكن في الوقت نفسه أشاد الكثير من خبراء تقنية المعلومات والباحثين في مجال الأمن الرقمي بهذه الخطوة لأن هذا البرنامج أصبح ثغرة أمنية خطيرة للغاية تُساعد مجرمي الإنترنت في تنفيذ هجماتهم على الأجهزة وأنظمة تشغيل الحواسيب المختلفة.

ولكن هل تقبل الجميع إيقاف دعم البرنامج رسميًا وتوقفوا عن استخدامه؟ في حقيقة الأمر يبدو أن الجميع لم يكن جاهزًا للتخلي عن البرنامج بعد انتهاء المهلة رسميًا في 31 ديسمبر 2021، وكذلك بعد تمديد أدوبي للمهلة الزمنية، حيث كشفت العديد من التقارير أن هنالك بعض المؤسسات في بعض الدول لم تتخلى حتى الآن عن استخدام البرنامج في أنظمتها.

بالإضافة إلى ذلك بدأ بعض مهوسي التقنية في ابتكار طرق مختلفة لاستخدام البرنامج بالرغم من إيقاف دعمه رسميًا، والآن بعد حوالي 50 يومًا من إنهاء دعم البرنامج رسميًا، دعونا نتعرف على هل تأقلم العالم الرقمي مع توقف البرنامج أم لا؟

توقف نظام تشغيل السكك الحديدية في الصين:

ما حدث بالضبط بعد يوم انتهاء دعم برنامج (فلاش بلاير) – في شهر يناير 2021 – في أنظمة تشغيل خطة سكة حديد مدينة (Dalian) الصينية ما زال حتى الآن محل جدل، ولكنه جميع التقارير اتفقت على شيء واحد، وهو: أن توقف أنظمة التشغيل التي تعتمد على البرنامج قد تسبب في حدوث خلل أربك المسئولين والموظفين بشكل كبير.

حيث إنه في يوم 12 يناير، كانت بعض أنظمة السكك الحديدية في مدينة (Dalian) لا تزال تستخدم برنامج فلاش بلاير، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن هذا أثر بشكل مباشر في اضطراب حركة السفر، وحجز التذاكر، ولكن نفى المسؤولون المشكلة بشكل أساسي.

ولحل الأمر؛ قام فريق الدعم الفني باستخدام إصدار قديم من البرنامج مما سمح باستئناف العمليات بشكل طبيعي. ولكن لماذا يستخدم جزء من البنية التحتية الحيوية الآن تقنية معروفة بأنها عفا عليها الزمن.



خدمة الضرائب في جنوب أفريقيا تُطلق موقع مخصص لتشغيل برنامج فلاش:

تتيح خدمة الضرائب في جنوب أفريقيا للمواطنين تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الإنترنت بشكل تلقائي، ولكن المسئولين عن الخدمة اكتشفوا فجأة في يوم 12 يناير أن نماذج إدخال المعلومات في موقع الويب الخاصة بها مبنية على تقنية برنامج (فلاش بلاير).

ولكن بدلاً من تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وإعادة بناء مواقعها بناءً على تقنية أحدث، قررت الخدمة إصدار متصفح مخصص يشغل برنامج (فلاش بلاير)، ويدعم فقط مستخدمي نظام التشغيل ويندوز، مما يتطلب من دافعي الضرائب استخدام تقنية غير مدعومة لتقديم معلومات مالية حساسة.

لذلك يجب عليك التوقف الآن عن استخدام برنامج فلاش بلاير لحماية حاسوبك، وأول خطوة يجب عليك القيام بها هي إلغاء تثبيته من الحاسوب، وللقيام بذلك يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية إلغاء تثبيت برنامج Adobe Flash في ويندوز لحماية حاسوبك“.

كما تعتمد العديد من إضافات المتصفح على (Ruffle) وهو محاكي Flash Player يستخدم تقنيات وضع الحماية الحديثة للمتصفح ويتيح لك لعب ألعاب الفلاش المؤرشفة دون خوف من التعرض للهجوم أثناء تصفح الويب.







