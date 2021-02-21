كيفية التحقق من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق OneDrive في جهازك

يعد تطبيق (ون درايف) OneDrive من مايكروسوفت خيارًا مناسبًا لتخزين المستندات والصور ومقاطع الفيديو وملفات المحتوى الأخرى للذين يستخدمون حواسيب ويندوز 10 أو خدمة Microsoft 365 أو مستخدمي الهواتف الذكية.

ولكن مثل العديد من تطبيقات مايكروسوفت، فإن التطبيق يُحدث باستمرار لإصلاح الأخطاء وتحسين الكفاءة وإضافة ميزات جديدة، حيث تُطرح هذه التحديثات ضمن ثلاثة مستويات. مما يعني أن معظمنا لا يتلقى التحديثات إلا بعد أسابيع أو أشهر من إصدارها، مما يتطلب منك التحقق من إصدار التطبيق الذي تستخدمه في جهازك للحصول على أحدث الميزات، وتأمين بياناتك.

أولًا: كيفية معرفة إصدار تطبيق OneDrive في جميع الأجهزة:

بغض النظر عن كونك تستخدم تطبيق (OneDrive) لأسباب شخصية أو للعمل، فإن التحقق من أن التطبيق محدث إلى آخر إصدار مهم جدًا للاستفادة من العديد من الميزات التي تطلقها مايكروسوفت في كل عملية تحديث سواء لإصدار حواسيب سطح المكتب أو إصدار الهواتف الذكية.

في حاسوب ويندوز 10:

بجوار مركز الإشعارات في الجهة اليمنى من الشاشة، اضغط بزر الماوس الأيمن على أيقونة التطبيق.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

في النافذة المنبثقة الخاصة بالتطبيق، اضغط على علامة التبويب (حول) About في الأعلى. وفي هذه الشاشة سيظهر لك رقم إصدار التطبيق.

في حاسوب ماك:

في شريط القائمة، اضغط على أيقونة التطبيق.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (المزيد) More.

اضغط على تبويب (التفضيلات) Preferences، ثم اضغط على خيار (حول) About. وفي هذه الشاشة ستجد رقم إصدار تطبيق Onedrive الذي تستخدمه.



في هاتف أندرويد:

افتح تطبيق (OneDrive) في هاتفك.

اضغط على علامة تبويب (أنا) Me في أسفل الشاشة.



من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (حول) about.

في هاتف آيفون:

افتح تطبيق (OneDrive) في هاتفك.

اضغط على علامة تبويب (أنا) Me في أسفل الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الإصدار) Version.

ثانيًا: كيفية التحقق من استخدام احدث إصدار من التطبيق:

إن أسرع طريقة للتحقق من أنك تستخدم احدث إصدار من تطبيق (OneDrive) هي بالانتقال إلى صفحة ملاحظات الإصدار للتطبيق على الويب عبر هذا الرابط، ومطابقة رقم الإصدار بالرقم الموجود في التطبيق المثبت في جهازك.

الجدير بالذكر أنه هناك إصدار جديد من تطبيق (OneDrive) قد جُدول ليُطرح بشكل كامل لعموم المستخدمين بحلول السادس من شهر أبريل القادم، كما أن التطبيق متوفر للتنزيل مجانًا لأنظمة التشغيل ويندوز وماك وأندرويد وآي أوإس.





